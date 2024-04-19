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娛樂

梁藝齡復出主持無綫節目 黃劍文接工作「大小通殺」

梁藝齡復出主持無綫節目 首踏足電視城驚喜重遇舊同事

【明報專訊】黃劍文、梁藝齡、蔣麗萍及李璧琦昨日出席無綫綜藝節目《地球大神秘》宣傳活動。黃劍文因《中年好聲音2》人氣急升，賽後搶先接工作，為該節目唱主題曲，開心獲賞識，「要唱出神秘感，錄音前花時間揣摩，多謝監製和導演入錄音室指導」。他表示樂於嘗試不同形象，未來接工作抱「大小通殺」態度，「無論跳唱、做主持、拍電影、拍劇及音樂劇都想試，我很有探索精神，希望有攝製隊帶我出外見識」。他計劃下月到新加坡探朋友，買了機票兩年，每次都因工作延期。是否有心儀對象？他說遇到都會考慮，但現階段以工作行先，怕因工作陪不到另一半會好衰。

梁首踏電視城 驚喜重遇舊同事

梁藝齡近年主力做宗教工作，因節目跟宗教有關，才被打動擔任主持，是個挑戰，「我以前多拍劇和電影，擔任主持是另一個範疇，我有點驚，但覺得有意義。以前去過以色列、土耳其、美國及內地拍很多宗教節目，累積經驗，今次拍這個題材，要做很多準備工夫」。

梁藝齡離巢無綫25年，首度踏足將軍澳電視城，路過《愛‧回家之開心速遞》錄影廠，重遇很多舊朋友及幕後工作人員，感覺驚喜。有否戲癮？她笑說：「我經常被同事取笑無端端在演戲，其實我只想扮嘢搞氣氛，老實講沒有很大戲癮，早於5年前，有個年紀相若的藝人復出，都邀請我做幕前，但我推了，除非跟宗教有關才考慮。不過有些粉絲很長情，仍關注我。」網民讚她保養得宜，她稱獲好評當然感開心，平時靠飲食清淡和做運動喼弗。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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