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娛樂

送包包獎勵太太 洪永城加大保險額保障家人

洪永城用2萬元新生嬰兒獎勵金 為細女辦百日宴

【明報專訊】洪永城主持無綫節目《早D知早D醫》，昨日聯同3名女拍檔何沛珈、宋宛穎、魏韵芝出席記者會，並獲贈嬰兒用品，祝賀再做爸爸。

收2萬獎勵金辦百日宴

何沛珈讚洪永城常陪太太做產檢，是繼陳豪後，第二個模範老公。洪永城笑說：「你都名花有主，不要想我。」他表示拍節目吸收很多健康資訊，獲益良多，「我責任重大，最近做全身檢查及加大保險額，希望為自己與家人做多些保障」。

洪永城指細女出世是開心事，收到政府派發的2萬元新生嬰兒獎勵金，打算舉行百日宴跟親友分享喜悅。他透露現在家庭生活變得更忙，「好疲累，除為細女Beryl換片、餵奶，大女Amber又爬上枱掟嘢，愛犬Molly偷零食，家傭在廚房打爛碗，又要陪太太，感覺屋企很熱鬧又幸福」。他指太太梁諾妍正坐月，但已部署復工。會否送禮獎勵太太？他說：「打算送包包或手表，所以要多接工作。」

何沛珈否認單獨約會阮浩棕

何沛珈剛去完內地拍旅遊節目，好食好住，但吃很多煎炸食物，又穿三點式落水，導致喉嚨痛發病。提到在社交網上載跟緋聞男友阮浩棕合照放閃？她說：「我們一齊拍旅遊節目，公餘時間相約跑步運動，其他藝員都在場。（情侶檔拍節目？）不是，我們在節目是敵對陣營。」她表示單身，可自由結識異性，知道洪永城拍節目認識很多醫生，等待對方介紹，在旁的宋宛穎、魏韵芝和應。

宋宛穎逼父母做體檢

宋宛穎表示就讀的科系是婦產科，難以結識異性，又指因節目知道體檢的重要，「拍完這個節目反而更重視健康，逼父母一起做體檢。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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