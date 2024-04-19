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娛樂

MIRROR馬來西亞演唱會取消 12子下周再為《12怪盜》謝票

盧瀚霆《深閨》說穿愛情觀唱到喊 巴黎街頭閒逛 感受風土人情

【明報專訊】男團MIRROR剛完成美加巡迴演唱會，原定本月28日到馬來西亞舉行吉隆坡站，但昨午主辦單位突然宣布因無法預料的情况取消這場演唱會；5月1日新加坡站則如常舉行。消息一出令大批鏡粉（粉絲暱稱）傷心，MIRROR所屬公司MakerVille對事件表示失望。12子主演電影《12怪盜》在港上映3周，截至前日票房收逾1900萬，昨日電影公司宣布本月22日及23日，成員再分組出動謝票40多場，繼續催谷票房。

MIRROR於英國及美加的6場巡唱順利完成，接着是本月28日及5月1日的馬來西亞站及新加坡站。馬來西亞站上月26日優先發售門票，但昨午主辦方Unusual Entertainment Pte Ltd宣布因無法預料的情况，MIRROR馬來西亞演唱會取消，5月1日新加坡演唱會如期舉行。門票持有人可獲得全數退款，亦可選擇把門票換為新加坡場的門票。主辦單位將通過票務代理公司聯繫受影響的門票持有人，提供有關退票、換票及賠償等的更多詳細信息。

MakerVille失望 鏡粉難接受

馬來西亞站取消令很多鏡粉感愕然，紛紛表示難以接受。MakerVille對事件表示失望，在社交平台稱：「感謝各地的合作單位、團隊及觀眾，令MIRROR能於倫敦、曼城、三藩市、洛杉磯、紐約及多倫多演出，我們將會繼續努力令MIRROR在將來能夠與世界各地不同粉絲見面。」

復活節檔票房冠軍後勁不繼

MIRROR全員主演電影《12怪盜》上月28日在港上映，成員赴美加前落力謝票數百場，票房收逾1500萬元，成為復活節檔票房冠軍。不過他們離港兩星期，票房後勁不繼，截至前日，上映21日累積票房約1960萬元。12子日內返港，再出動謝票催谷票房。昨日電影公司宣布下周一（22日）及周二（23日）成員分組謝票40多場，謝票場戲票昨午5時開賣，火速售罄。

陳卓賢爆Stanley就快結婚

MIRROR日前在美國紐約除接受FOX電視台訪問外，亦接受CNN主播Julia Chatterley訪問，節目昨晨（香港時間）在CNN International頻道播出。12子在節目清唱兩首英文團歌《Rumours》及《Day 0》。談到哪些成員有拍拖時，陳卓賢（Ian）搶先答：「我哋有一個就快結婚喇！」眾人拍掌和應，並望向邱士縉（Stanley）。Stanley甜笑說有一段穩定的關係，入行前已在一起。呂爵安（Edan）代Julia問哪些成員單身？柳應廷（Jer）、江生（AK）、Ian、姜濤、王智德（Alton）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）齊舉手，與未有舉手的Stanley、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）一起公開感情狀况。

巡演前MIRROR接受權威音樂雜誌《Rolling Stone》訪問，Julia拿雜誌請12子簽名，稱這本雜誌將來會價值不菲。Stanley表示能夠登上雜誌太驚喜，是好不真實的事。12子說拗撬不多，有時多討論出什麼歌或跳舞風格。Tiger稱與Jeremy是隊中的和平製造者，是隊友之間的橋樑，在矛盾發生時充當和事佬。AK稱不用開工會跟愛犬「猜柴」一起。至於最想跟美國或英國哪些歌手合作？AK自爆很愛Usher，對鏡頭說︰「Usher，希望可以同我哋合作，很多謝你！」Stanley選擇Bruno Mars；姜濤與Anson Lo希望跟Taylor Swift合作；Tiger鍾情樂隊，想跟Bon Jovi合作。

Anson Lo巴黎拍新歌MV

另外，Anson Lo前日推出新歌《深閨》，MV是早前完成英國站巡唱後跟團隊到巴黎拍攝。他指《深閨》是暫時最喜歡的一首慢歌作品，歌詞簡單直接道出當愛上一個人後，可以為對方變成黐家的人，被對方獨佔，甚至放棄名利。他坦言歌詞完全說中他的心態，錄音時唱到喊。

娛樂組

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