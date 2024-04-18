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娛樂

【開箱】《12.12：首爾之春》 黃政民鬥鄭雨盛 政變9小時

【明報專訊】《12.12：首爾之春》改編自1979年12月12日在韓國首爾發生的9小時軍事政變，由《軍艦島》黃政民、《5時恭候的證人》鄭雨盛、《財閥家的小兒子》李聖旻、《夫妻的世界》朴海俊、《危樓深淵》金成均及《秘密任務2：International》朴勳等主演，《阿修羅》金性洙執導，在第17屆亞洲電影大獎獲6項提名，最後勇奪最佳男配角（朴勳）及最佳剪接（金尚範）兩獎；上月亞洲電影頒獎禮舉行前，曾在香港的戲院上映一場，但不會正式公映，明日（19日）起在NowTV爆谷台上架。

導演親歷其境 帶觀衆回到1979

《12.12：首爾之春》去年11月在韓國上映，截至本月10日，入場人次1312萬，成為當地歷來最賣座本土電影第6位，累收1279億韓圜（約7.2億港元）；據報製作費約270億韓圜（約1.5億港元），達460萬入場人次即歸本，所以《首爾之春》不僅大賺，口碑亦佳。此片改編史實，雖然發生在獨裁專政年代，但細節早已解封，仍能大收旺場，除了如實反映歷史，也充滿戲劇味道。故事以1979年10月26日總統朴正熙遇刺為開端，陸軍參謀總長兼戒嚴司令官鄭祥鎬（李聖旻飾），看穿保安司令官全斗光（黃政民飾）對權力的欲望，似乎已當自己是總統。 鄭祥鎬任命忠心耿直的李泰臣（鄭雨盛飾）出任首都警備司令官，後者固執且責任感強，一直不想捲入政治及權力鬥爭，最終仍接受了首都警備司令官一職，全斗光一度想拉攏他但不果，只好設法牽制他。

此片描寫政變細節及過程，適度加入創意；全斗光負責調查總統遇刺案，掌管聯合調查部和中央情報部，等同於擁有全國所有關鍵情報。全斗光游說眾軍官秘密組成「一心會」，雖各懷鬼胎，仍決定坐上全斗光的「野心列車」。全斗光決定先除去「眼中釘」鄭祥鎬，以涉嫌刺殺總統罪名綁架他，繼而領軍進攻首爾，計劃佔領陸軍本部及國防部。全斗光引用前總統之言，「革命的夜晚雖然短暫，榮耀卻很長」，而且深信「失敗的話就是叛國，成功的話就是革命」。李泰臣與憲兵監金俊燁（金成均飾）、陸軍特戰司令官孔洙赫（鄭滿植飾）等，聯合起來鎮壓叛軍。 雖然根據歷史，早知全斗光（影射全斗煥）一方會勝出，但拍出來仍讓觀衆揑一把汗，十分緊張，看着大批軍人對峙槍戰，全片141分鐘也不覺冗長。

導演金性洙透露，此片內容有其經歷，「我讀高三時住在漢南洞，當晚陸軍參謀總長遭綁架時，我聽見槍戰聲。但真相長期被掩蓋，直到30多歲才知情，讓我十分困惑與驚訝，沒想到軍方體系一夜之間崩壞」。此片將觀眾帶回1979年12月12日，忠實還原當時面貌，沒偏袒任何一方，只是原封不動展現叛軍和鎮壓軍拉鋸過程，觀衆可自行判斷誰對誰錯。電影末段公開「一心會」大合照，相中人其後全變成韓國政界重要人物，形成軍政府的威權統治。

近全男班 演員表現傑出

《12.12：首爾之春》幾乎全男班演出，人物衆多，造型也一樣，全穿上軍服，有認人困難症的觀眾可能會感到混亂；其實人物關係並不複雜，從對話已可輕易得悉誰是叛軍或鎮壓軍。雙方軍隊對峙過程中，導演利用地圖等畫面，讓觀眾更加一目了然。香港觀眾可能不了解韓國歷史，但看劇情推進感受當中的9小時政變，也別有一番滋味。演員表現傑出是此片最大亮點；飾演全斗光的黃政民，角色原型為韓國總統全斗煥，黃政民禿頭造型，耳目一新，影帝級的演技更毋庸置疑。忠直的李泰臣由鄭雨盛飾演，最適合不過。鄭雨盛笑言黃政民的演技，好到令人討厭，讀劇本時已從文字感受到對方的角色強烈，「看到黃政民的造型，真的很討厭，不想面對他那強烈氣勢；對戲時他果然展現噴火般的演技，我必須把自己的角色化為水才行」。

其他演員各司其職，如朴海俊扮演的第9師長盧泰健，是全斗光好友，叛軍第二號人物，看似聽命於全斗光，其實野心有過之而無不及。飾演國防部長吳國相的金義聖，甚有他在《屍殺列車》角色的影子，既貪生怕死，又看風轉舵，每次出場也帶來笑點。曾演出《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅，片中客串演軍人，為對抗叛軍而殉職，角色也甚搶眼。

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