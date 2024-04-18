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娛樂

《3體》Netflix收視三連霸 《雙面女弒親案》最多捧場客 韓劇《寄生獸》蟬聯非英語節目冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月8至14日的一周收視，《3體》和《寄生獸：灰色部隊》分別稱霸英語及非英語節目收視榜首，而且前者三連霸，改編日漫的《寄》劇則「冧莊」，不過觀看次數都不及本月10日首播的紀錄片《雙面女弒親案》，後者上架5日錄得1800萬觀看次數，不但在英語電影榜稱冠，更力壓意大利片《眼淚工匠》1700萬成績，成為上周Netflix最多捧場客的節目。

改編內地作家劉慈欣得獎科幻小說的《3體》，可能已第4周上架，雖然連續3星期在英語節目收視榜登頂，但觀看次數由高峰期的1560萬觀看次數，下跌至上周的480萬。紀錄片集《自由大放送：真實監獄實驗》新上架，以390萬觀看次數位列亞軍；已播出6周的《瘋狂紳士幫》走勢依然強勁，穩守季軍位置。動畫《笨笨恐龍》及新上架的《馴鹿寶貝》分佔第4及第5位。

《雷普利》雖然改編自電影《心計》及原著小說，又由《舒特拉的名單》金像編劇史提夫瑟利安（Steven Zaillian）自編自導，《邋遢女郎》安德魯史葛（Andrew Scott）主演，但上架7天錄得250萬觀看次數，只排英語節目榜第6位，成績未如理想，相信拍攝續集的機會不大。第7至10位順次為《心碎高中2》、紀錄片集《無解謎團》、《聖約之外：摩西的故事》及《一覺瞓醒變吸血鬼2》。

改編自日本漫畫的韓劇《寄生獸：灰色部隊》，《屍殺列車》延尚昊身兼編導兩職、《青春月譚》全少妮主演，本月5日上架，首周播出短短5日已有630萬觀看次數登頂，上星期計算完整7天暴升至980萬觀看次數，蟬聯非英語節目收視榜冠軍。德國劇《同盜中人》及韓劇《淚之女王》分佔亞季。第4至10位依次為法國劇《謎殺山》、哥倫比亞《凶劫601航班》、挪威《傾心仲夏夜》、印度《 Kapil Sharma：超級印度喜劇騷》、土耳其《進擊的實習生3》、西班牙《Between Lands》，以及紀錄片集《犯罪現場柏林篇：亡命夜生活》。

英語十大電影榜一半未在港上架

犯罪紀錄片在Netflix一直有支持者，本月10日上架的《雙面女弒親案》（What Jennifer Did），由同類型《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》珍妮波普維（Jenny Popplewell）執導，描述2010年轟動加拿大華人社區的買兇殺父母案。據悉主角Jennifer Pan是越南華裔，雙親對她期望很高，監控她參加課外活動及出席派對，但Jennifer開始偽造成績單、謊報在上大學、獲得獎學金等。《雙》片上架5天錄得1800萬觀看次數，不但成為英語電影收視冠軍，上周Netflix所有節目中，此片亦最多人捧場。同樣新上架的動畫《啄木鳥伍迪去露營》則以1180萬觀看次數緊隨其後，第2周上架的《皇室醜聞夜》則位列第3。不過，除了位列第7的動畫《鬼靈精怪大酒店2》及排第10位的《獵者之心》香港觀衆可在Netflix欣賞外，位列第4至6的《異能仨》、《雷霆戰犬》、《諜影縱橫》，以及第8和第9位的《蛛屍馬跡》及《移動迷宮》，均未有在香港Netflix上架。

非英語電影榜方面，意大利片《眼淚工匠》以1700萬登頂，僅次於《雙面女弒親案》，成為上周Netflix第2多觀衆作品。第3至10位順次為瑞典片《失落國度》、西班牙《隔牆有情人》、法國《死亡邊緣》、泰國《鬼聲陰》、印度《印度傳奇搖滾巨星》、波蘭《勉強無幸福》、日本動畫《天氣之子》、香港《媽媽的神奇小子》及阿根廷《願異國安息》。

相關字詞﹕寄生獸：灰色部隊 雙面女弒親案 影視串流平台Netflix 3體

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