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娛樂

【娛樂場】《遠去的牧歌》展現新疆牧民40年生活變遷

【明報專訊】「牧歌響起的地方，就是家鄉」。中國首部全面展現新疆天山遊牧傳奇的寫實電影《遠去的牧歌》，以世代逐水草而居的哈薩克族草原民族四季游牧、轉移草場的艱辛歷程為題材，揭開浩瀚壯觀游牧文化面紗，以新疆四季景像，記錄遷徙路上牧民的悲歡離合。

四季代表不同年代

電影以40年的時間跨度，透過主角胡瑪爾和哈迪夏兩家族因意外事故造成的恩怨糾葛，演繹草原上輪迴遷徙的生活變遷與心路歷程，同時描繪在艱難跋涉的遊牧轉場過程中的動人故事和自然景觀。隨着時代變遷，在「定居興牧」政策與保護草原生態的前提下，牧民必須和過去告別，走出大山，邁向嶄新的新生活。

攝製歷時逾3年

《遠去的牧歌》採用半紀實、半劇情的獨特表達方式，呈現生活在天山腳下的牧民40年的生活變遷，濃縮記載三代牧民的游牧人生，拙樸又寫實。全片分為「冬（1980年代中期）」、「春（1990年代中期）」、「夏（2000年代中期）」、「秋（2010年代中期）」四篇，10年一章節，以四季轉場為結構，運用散文化的敘事方式和富有詩意的電影語言，營造接近紀錄片的寫實風格，譜寫一曲悠揚的牧人讚歌，獻出一場草原牧人原生態生活的視覺盛宴，又以全景拍攝與記錄具有千年歷史，卻逐漸消逝的哈薩克族遊牧文化。

攝製歷時逾3年，跨越6000公里，共一萬牧民參演，動用近30萬頭牲畜。冬季轉場那場戲，攝製組調動當地11個村落逾兩萬頭牛、羊、馬和駱駝，以6台攝影機和兩架遙控飛行攝影機同時在風雪中實景拍攝。導演阿迪夏夏熱合曼與周軍表示，惡劣天氣與四季轉換，加上數十萬牲畜的大規模調度，是拍攝本片最大的挑戰。

女主角墮馬堅持完成戲分

全片選用哈薩克族素人演出，非職業演員。演男主角胡瑪爾的海拉提哈木是民族語譯制配音員，飾演女主角哈迪夏的瑪爾江巴依吐肯是文工團的主持人，其他演員基本上都是第一次拍戲。拍攝《遠去的牧歌》時海拉提哈木60歲，戲中角色年齡跨度近40年。為演好高齡老人，他走在路上會仔細觀察，琢磨他們走路的姿態，說話的語氣節奏與生氣時的狀態。

女主角瑪爾江巴依吐肯在拍攝一場轉場戲時，因策騎的馬受驚把她摔倒在岩石上，導致腰部兩處骨折，她堅持帶傷繼續完成戲分，「每個人的生命都面臨着來自大自然的威脅，不分季節和地點」。

《遠去的牧歌》講述突如其來的強勁暴風雪橫掃新彊天山牧區前，胡瑪爾（海拉提哈木飾）指派好友哈山去轉移駝群，哈山卻因此失蹤。面對哈山妻子哈迪夏（瑪爾江巴依吐肯飾）的怨懟指摘，胡瑪爾有口難言。從此兩家族因為親人的意外死亡而結下牽扯三代人的愛恨恩怨。

《遠去的牧歌》4月20日香港上映

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