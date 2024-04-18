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娛樂

中耳積水戴助聽器 無阻拍戲 李琳琳笑姜大衛愛的宣言骨痹

【明報專訊】李琳琳、區嘉雯主演電影《從今以後》早前在柏林影展奪泰迪熊獎，前晚在港舉行首映禮。李琳琳獲出爐金像最佳男配角老公姜大衛、兒子姜卓文和女兒姜依蘭等捧場，對於老公得獎時在台上向她示愛笑言好骨痹，但開心，獎項是很大鼓勵。談到她的聽力變差要戴助聽器，李琳琳表示10多年來一直有中耳積水問題，在人多雜聲多的地方較辛苦，拍戲則沒有影響。

記者：林祖傑

李琳琳近年除客串妮歌潔曼主演的美劇《Expats》，已30多年沒有演戲，承認當初接拍《從今以後》時有點心驚，「因不知能否達到導演要求，發覺年輕演員個個都很專業，反而覺得自己是『新人』，好擔心咁耐沒有在幕前演出，會唔會out咗，老公一直鼓勵我，叫我去拍。他說：『一埋位就得㗎啦，聽故事大綱，覺得主題探討社會問題好難得』」。

幾個月抽一次耳水

李琳琳表示現在雖然有聽力問題，但拍戲沒有影響，「其實十幾年前我已經有中耳積水，幾個月就要抽一次耳水，長遠要在耳膜裝管道，不過我覺得戴助聽器會聽得好少少，現在左耳裝了管道，所以會比右耳好」。

區嘉雯表示與李琳琳有很多共通點，二人曾在同一間學校讀書，所以較容易溝通，拍攝時亦很易入戲，合作很開心。

結婚50周年拒大搞

對於姜大衛在金像獎奪最佳男配角時，在台上公開向她示愛，李琳琳笑說：「好骨痹呀，都好開心，老公現在77歲，得獎是很大bonus，對他是鼓勵和支持。」她表示老公正忙於拍劇，遲一些才慶祝，結婚50周年是5月20日，「520」還未到，自覺年紀不輕，不會大搞，只會簡單食餐飯慶祝。

對於老公將獎項送給她做結婚禮物，李琳琳笑說：「覺得現在他浪漫過我，以前我對節日很執著緊張，因他經常唔記得，令我成日唔開心，幾十年來被他訓練到我連結婚周年都唔記得。」

廖子妤輸女配心服口服

梁雍婷與廖子妤被問戲中可有大膽演出？梁雍婷笑道：「導演肯用我們和前輩一起演出已經很大膽。」廖子妤不敵梁雍婷失落金像獎最佳女配角，她笑言已趁機打了梁雍婷的頭，不過也十分戥對方開心，輸得心服口服。

好友影后余香凝稱未能與她一起攞獎感失望，廖子妤說：「來日方長啦，希望繼續有導演畀好角色我演。」梁雍婷表示得獎後沒有特別慶祝，稱睇好廖子妤很快會奪最佳女主角。

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