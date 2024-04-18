黃宗澤宣萱送抱賀壽 53歲陳豪盼經濟好緊守咖啡店

大環境差 不敢擴充業務

陳豪生日願望經濟好轉、世界和平，大家都平安順景，透露劇集預計5月底煞科，計劃與太太二人世界旅行，延續生日慶祝環節，「家庭旅行去過多次了，一定要留時間陪太太」。問到他開設的咖啡店生意有否受市道影響？陳豪承認生意沒有特別好，也不是很差，要努力守業，「咖啡屬於低消費行業，各行各業都有負擔，能不能做到收支平衡，都是商家要面對的，若租金可以下調，商戶有更多生存空間」。

提到他之前想擴充業務，會不會因營商環境變化而押後？陳豪稱大環境不太理想，「但見到好多機會，因為好多生意走了，多了吉舖靚位，雖然有這個打算，會等租金不太高，環境又不錯先做」。可會考慮買舖？他說：「現在就是買了舖的人出事，沒有想過有這種情况出現，大家都要咬緊牙關」。

宣萱讚陳豪好男人

宣萱表示知道劇組為陳豪慶生，即使沒有自己戲分，也特意到場，「陳豪是個好男人，我和他合作完《陀槍師姐2021》，開了個群組，只要群組內有成員生日會互傳賀詞，今次遇上跟他再合作，好難得為他慶生」。黃宗澤稱跟陳豪合作過兩齣《溏心風暴》系列，今次首度碰巧陪對方過生日。他面上化了受傷妝，否認劇中被陳豪毒打，笑說：「陳豪演律師，職業高尚，不會動粗，我演的警察只會跟賊人搏鬥。」

記者：鍾一虹