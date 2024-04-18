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娛樂

黃宗澤宣萱送抱賀壽 53歲陳豪盼經濟好緊守咖啡店

【明報專訊】陳豪前晚拍攝邵氏網劇《執法者們》，在工作中度過53歲生日，拍檔黃宗澤與宣萱推出蛋糕送擁抱賀壽星，邵氏高層樂易玲也到場探班打氣。陳豪表示做藝人經常要在工作中過節日，多謝劇組窩心安排拍攝次序，讓他有半天假，跟媽媽、哥哥、太太及3子女吃午餐，仔女為他放棄上游水班，「很開心，我和太太培養子女玩樂器興趣，子女今（前）日在太太指導下合奏生日歌送給我，兩子彈結他、女兒彈鋼琴」。可以全家組Band？陳豪笑言：「距離這條路還很遠，需要培訓。」他讚太太和子女有心思，各自親手製作瓷器咖啡杯送給他做生日禮物，「他們各有風格，大仔做咖啡杯時感覺很求其，但出來效果意外的好，二仔在杯子上貼滿很多咖啡豆，女兒做了一隻小烏龜的杯子，太太杯子類似小花樽，這些都是最珍貴的心意」。

大環境差 不敢擴充業務

陳豪生日願望經濟好轉、世界和平，大家都平安順景，透露劇集預計5月底煞科，計劃與太太二人世界旅行，延續生日慶祝環節，「家庭旅行去過多次了，一定要留時間陪太太」。問到他開設的咖啡店生意有否受市道影響？陳豪承認生意沒有特別好，也不是很差，要努力守業，「咖啡屬於低消費行業，各行各業都有負擔，能不能做到收支平衡，都是商家要面對的，若租金可以下調，商戶有更多生存空間」。

提到他之前想擴充業務，會不會因營商環境變化而押後？陳豪稱大環境不太理想，「但見到好多機會，因為好多生意走了，多了吉舖靚位，雖然有這個打算，會等租金不太高，環境又不錯先做」。可會考慮買舖？他說：「現在就是買了舖的人出事，沒有想過有這種情况出現，大家都要咬緊牙關」。

宣萱讚陳豪好男人

宣萱表示知道劇組為陳豪慶生，即使沒有自己戲分，也特意到場，「陳豪是個好男人，我和他合作完《陀槍師姐2021》，開了個群組，只要群組內有成員生日會互傳賀詞，今次遇上跟他再合作，好難得為他慶生」。黃宗澤稱跟陳豪合作過兩齣《溏心風暴》系列，今次首度碰巧陪對方過生日。他面上化了受傷妝，否認劇中被陳豪毒打，笑說：「陳豪演律師，職業高尚，不會動粗，我演的警察只會跟賊人搏鬥。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕執法者們 陳豪

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