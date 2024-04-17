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娛樂

【開箱】《體能之巔：百人大挑戰2》 規模宏大 悶騷一場

【明報專訊】影視串流平台Netflix競技節目《體能之巔：百人大挑戰》第2季（Physical 100 - Underground）3月19日上架後，隨即登上非英語節目收視冠軍，相比韓劇《淚之女王》和《低谷醫生》排名還要高出幾級；可惜《體能之巔2》佔據榜首一星期後無以為繼，上周已跌落第4位，估計跟比賽項目單調、節目欠缺話題，以及參賽者無「星味」等，導致吸引力大減有關。

僅場景設計壯觀

《體能之巔：百人大挑戰2》全季共分9集，100名參賽者為爭奪3億韓圜（約170萬港元）冠軍獎金，施展渾身解數，過程有血有汗，正是節目受觀眾追捧的原因之一。上季以希臘和羅馬神話為比賽場景，今季改為地下礦井，製作規模更加宏大，單是熱身項目已出動100部跑步機並排，視覺效果相當震撼；又如巨型迷宮內鬥堆沙包，場景設計壯觀，但就僅此而已。

問題出於比賽過程重複且單調，例如參賽者分成兩隊，誰堆的沙包較重，隊伍便可勝出，鏡頭前只見一班男女在燈光昏暗的迷宮通道跑來跑去，就像螞蟻搬家，欠缺策略計謀，毫無趣味可言，就算比賽規則容許他們阻止對手前進，出現輕微的肢體碰撞，但礙於彼此身分或情誼，出手總是「勒住勒住」，難言官能刺激。

參賽者平淡如水

另一賽事由兩名參賽者在指定時間內「搶皮球」，明顯重複上季項目，分別在於今季場地增至3個而已，但在換湯不換藥的情况下，觀眾已失新鮮感。至於參賽者亦欠吸引力，上季至少還有參演綜藝節目《超人回來了》的綜合格鬥家秋成勳坐鎮，對於亞洲區觀眾來說，感覺相當親切。今季的焦點選手是前綜合格鬥選手金東炫，港人毫無印象，其他備受注目的參賽者包括韓劇《舉重妖精金福珠》男星李載侖、外號「魁隆」的健美運動員金民修，以及男團Golden Child成員李長埈等，原本以為後者可以吸引年輕女粉絲捧場，結果在第一回合已遭淘汰。

還記得上季播出期間，有關參賽者的花邊新聞不斷，為節目製造話題，刺激收視上升，例如健美運動員金春理不滿網民的性騷擾言論，於是高調提告；特技演員金多英被指是校園暴力的施虐者；鄭海民和禹秦熔的終極一戰又爆出不公平爭議等。相比之下，今季「平淡如水」，全季9集在風平浪靜中落幕，難怪收視排名有跌無升。

製作因循難受落

節目到了尾聲，金東炫及李載侖等熱門選手全部出局，最後四強誕生，分別是連續兩季參賽的前消防員洪範錫、混合健身選手阿莫帝、前欖球選手安德烈真，以及演員賈斯汀哈維。他們在最後關卡的3項比賽，先後鬥腕力（拉石膏像）、鬥腳力（深蹲）和鬥耐力（推槓桿），首先淘汰賈斯汀哈維和安德烈真，餘下洪範錫與阿莫帝終極對決，賽果在此不贅，只可說是意料之內。

《體能之巔：百人大挑戰》系列動員大量人力物力財力，規模遠超一般免費電視台的同類節目，如果製作公司因循守舊，重複前作「食老本」，或者在挑選參賽者時濫竽充數，欠缺星級陣容（網民曾經提議《Running Man》金鐘國參加，可惜未能如願），恐怕開拍第3季的機會微乎其微，就算Netflix繼續投資，觀眾亦未必受落。

相關字詞﹕金鐘國 秋成勳 李長埈 Golden Child 李載侖 金東炫 體能之巔：百人大挑戰2 開箱

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