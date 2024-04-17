道具槍主管被指無悔意 遭重判監禁年半 艾力寶雲獲悉攝影師死訊片段曝光

現年26歲立德被控過失殺人，上月6日被判罪成，即時還押，直到前日才宣判。立德求情時稱為夏蓮娜赫晉斯一家感痛心，對傳媒在這悲劇中把她描繪成徹頭徹尾的怪物而感到悲傷。她又指當接手電影《Rust》時還年輕，也很天真，「但我竭盡所能認真對待我的工作，雖然沒有足夠的人力資源與時間，當變得艱難時，我盡力去處理。陪審團認為我對這場可怕的悲劇負有責任，但不能使我成為怪物」。立德父親在電影圈亦為資深道具槍械主管，替女兒求情時指夏蓮娜逝世是可怕悲劇，但他的女兒若要入獄，也將會是悲劇。

控方檢察官Kari Morrissey在備忘錄指立德在拘留所的幾通電話，顯示她沒有悔意，而且把責任歸咎其他人，包括電影《Rust》男主角兼監製艾力寶雲，以及夏蓮娜赫晉斯被槍殺後照顧她的醫護人員。此外，檢察官還提到立德形容陪審員是「白癡」，同時對法官和檢察官發表貶損的言論。法官Mary Marlowe Sommer針對檢察官所提出的備忘錄記載，稱毫無悔意的立德不值得緩刑，又指她從未為過失道歉，「把安全武器變成致命武器，如果不是你，夏蓮娜赫晉斯就會活着，丈夫就會有其伴侶，小男孩會有他的母親」。最後判她最高刑罰監禁18個月。立德的代表律師Jason Bowles指其當事人在拘留所的通話只顯示她對制度感到沮喪，並正計劃上訴。

另一方面，《Rust》男主角兼監製艾力寶雲在案件中開槍射殺夏蓮娜赫晉斯，同樣被控過失殺人，案件將於7月開審；他否認應為事件負責，堅稱沒扣下扳機。據英國《鏡報》報道，事發後他被兩名女警盤問超過一小時的片段曝光。片段中其中一名女警向艾力表示，「我有不幸的消息要告訴你」，艾力問「是什麽？」對方指夏蓮娜赫晉斯逝世，艾力聞言表示震驚，並以雙手掩面，之後保持緘默，並用手抓緊胸膛，女警問有什麽可以幫他，艾力即表示希望致電給太太Hilaria，其後便是各大傳媒拍到他拿着手機情緒激動的照片，當日他在社交網留言，「沒有任何言語可傳達我的震驚與難過」。