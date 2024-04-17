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娛樂

【娛樂場】加盟新公司頭炮《也許沒有未來神》 per se領年輕人尋找自我

【明報專訊】Stephen和Sandy因夾band結緣成情侶，2012年組成per se，由四圍出騷、眾籌出碟，到2022年自組唱片公司 Dystoland，12年來一起努力在音樂路上披荊斬棘。

挑戰跟timeline工作

今年4月初，per se向粉絲宣布加盟國際公司Sony Music，「自組公司Dystoland的兩年以來，我們整個團隊經歷許多起伏跌宕，衷心感謝你們每一位的照料。各種磨練令per se走到今天一點也不容易，我們除了繼續做好作為地球音樂人的事，更想把per se的音樂推到地極，所以我們宣布和Sony Music將會緊密合作。一起探索我們的Dystoworld版圖，日後繼續多多指教，把握現時！」

加入新公司，對per se來說是新挑戰，Stephen說：「今次是一個跳出舒適圈的決定，之前就算簽廠牌都係比較indie去做，好多策略上都是我同Sandy決定，出歌都當係試驗，亦不需跟人交代太多。今次加入Sony Music個team大了很多，好多嘢會跟timeline做，不會像之前想幾時做先做，不過我們都是趕急的人，所以問題不大，最大不同是team大了，好多溝通。今次決定加入新公司是希望每首歌可以接觸同影響到更多的人。」

per se近日推出加盟新公司後第一首歌《也許沒有未來神》，歌曲由Sandy及Stephen共同作曲、編曲及監製，前者填詞。新歌靈感來自年輕人遇上問題，有時會走進牛角尖，也許有人認為「神」會給予指引，但所謂的「未來神」（寓意成年人），可能只代表周遭的聲音，試圖讓你認為遵從既有的標準一套便是最好的選擇，但每個人自身也有想法，找到自己獨特的角色，比起滿足別人的要求更為重要。

每人成功定義不同

Stephen透露新歌寫一個欠缺自信的學生去找預言家「未來神」，這個神對學生提供ABCD套餐，只要跟住做就會引領他以後做不同職業，「但呢啲『未來』都唔係學生自己想要、想做，『未來神』所講嘅嘢就如親人或老師，會認為某啲職業先搵到錢，同埋先叫成功同有地位。但對學生嚟講，呢啲人並非神，而『未來神』係咪存在都唔重要，因為冇人確實知道未來會點，反而自己去發掘自己所想，即使未必係世俗所認為嘅成功，但搵到自己嘅角色先係對得住自己，亦係成功嘅一種」。

活在當下創未來

per se認為「成功」兩個字不用別人定奪，未來由自己開創。對於仍然在掙扎的人，可以聽《也許沒有未來神》。Stephen說：「我們寫這首歌希望陪伴年輕人，想他們知道未來還未定，不是在讀書時期已注定你一世係咪會成功，捉緊當下，好好活出自己的人生。」

相關字詞﹕SONY MUSIC 也許沒有未來神 per se

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