撐徒弟方俊處男騷 張偉文坐輪椅獻聲又喊又笑

方俊蹲在張偉文身旁說：「我在家跟媽媽相依為命，在舞台就跟你相依為命，你以前開騷經常邀我任嘉賓，畀很多機會我，今次輪到我開個唱，第一時間通知你，亦有很多歌迷想見到你，經常向我關心你的健康，今（前）晚你答應來，很多人見到你，其實這舞台是屬於你的。」觀眾大叫加油，張偉文感動爆喊說：「我知道。」接着師徒合唱《每當變幻時》，張偉文破涕為笑說：「全場一齊起身，開着手機燈一齊唱。」方俊表示不論世界如何變幻，大家都會愛惜張偉文，特別安排全場大合照留念，「我會將這張照片放在張偉文牀頭，讓他記住有很多人支持」。

姚煒上台獻花，大讚方俊是孝順仔，對朋友真誠，樂於助人，「我已經很久沒有在公眾場合出現，因為我很保護自己，剛見到方俊跟視障人士一齊演出很感動，散發很大正能量，給我很大鼓勵」。另外，方麗盈、王美蘭及麗莎擔任表演嘉賓。

方俊騷後與張偉文一起受訪，張偉文展現笑臉表示能參與演出很開心，「觀眾很抵惜，他們要求很低，見到肥嘟嘟和精靈的我就滿足」。他也很期待再有演唱機會，「一對一唱會很開心，可以找到開心的根源，開心去行每一步」。

記者：鍾一虹