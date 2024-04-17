明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

撐徒弟方俊處男騷 張偉文坐輪椅獻聲又喊又笑

【明報專訊】「靚聲王」張偉文的徒弟兼經理人方俊前晚假北角新光戲院舉行處男騷《方俊燃亮愛演唱會》，身為師父的張偉文坐輪椅上台力撐，他精神不錯，見觀眾熱烈歡呼，以及聽到方俊獻唱其首本名曲《離別的叮嚀》，情緒激動，又喊又笑。

方俊蹲在張偉文身旁說：「我在家跟媽媽相依為命，在舞台就跟你相依為命，你以前開騷經常邀我任嘉賓，畀很多機會我，今次輪到我開個唱，第一時間通知你，亦有很多歌迷想見到你，經常向我關心你的健康，今（前）晚你答應來，很多人見到你，其實這舞台是屬於你的。」觀眾大叫加油，張偉文感動爆喊說：「我知道。」接着師徒合唱《每當變幻時》，張偉文破涕為笑說：「全場一齊起身，開着手機燈一齊唱。」方俊表示不論世界如何變幻，大家都會愛惜張偉文，特別安排全場大合照留念，「我會將這張照片放在張偉文牀頭，讓他記住有很多人支持」。

姚煒上台獻花，大讚方俊是孝順仔，對朋友真誠，樂於助人，「我已經很久沒有在公眾場合出現，因為我很保護自己，剛見到方俊跟視障人士一齊演出很感動，散發很大正能量，給我很大鼓勵」。另外，方麗盈、王美蘭及麗莎擔任表演嘉賓。

方俊騷後與張偉文一起受訪，張偉文展現笑臉表示能參與演出很開心，「觀眾很抵惜，他們要求很低，見到肥嘟嘟和精靈的我就滿足」。他也很期待再有演唱機會，「一對一唱會很開心，可以找到開心的根源，開心去行每一步」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕姚煒 張偉文 方俊

上 / 下一篇新聞