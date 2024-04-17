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娛樂

黃劍文激咀陳蒨葶全場嘩然 古淖文顏米羔唱《芳華絕代》互摸

【明報專訊】一連兩場《中年好聲音2 隆重登場慈善演唱會》假灣仔伊館舉行，前晚開鑼。《中年2》評審與導師包括肥媽、伍仲衡、周國豐、彭家麗和林志美等捧場。18名「中2生」以勁歌熱舞登場，又分組表演。

黃劍文化身舞王

黃劍文跳唱郭富城（城城）的快歌，又做城城的「Generation X」招牌動作，並與女舞蹈員跳辣身舞，最激跟陳蒨葶嘴對嘴4秒，全場嘩然。譚輝智演出時邀兩女觀眾上台，他被拖手時有觀眾大叫「唔好蝕底」，場面搞笑。

冠軍古淖文跟顏米羔合唱張國榮和梅艷芳的《芳華絕代》，後者更穿上高跟鞋，兩人重演張國榮和梅艷芳互摸及親嘴動作。《中年2》主持車婉婉擔任壓軸嘉賓，跟「中2生」合唱謝霆鋒《活着VIVA》、容祖兒《越唱越強》，掀起高潮。安歌時，《中年2》三甲古淖文、譚輝智及顏米羔獻唱陳奕迅《浮誇》，最後眾人合唱陳蕾《凡星》為演唱會畫上句號。

監製嫌不夠激情

黃劍文在台上跟陳蒨葶咀嘴惹粉絲不滿，他受訪時透露是監製安排，「綵排時還嫌我們不夠激情，原本要我們咀耐些，對我們而言4秒已好激，感覺尷尬又忍不住笑」。陳蒨葶則取笑黃劍文是怕醜仔。

古淖文跟顏米羔唱《芳華絕代》時，二人互摸是否摸到重要部位？他們解釋只是借位而已，若要真咀也沒有問題。譚輝智被問是否接受親熱表演時，笑說要先向老婆備案。

記者：劉永銳

相關字詞﹕顏米羔 古淖文 陳蒨葶 黃劍文 中年好聲音 2

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