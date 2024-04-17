前「新聞之花」黃婉曼蔡雪瑩回巢助陣 黃嘉雯主持3節目成TVB Plus寵兒

記者：鍾一虹

梁思浩、黃嘉雯、黃婉曼和蔡雪瑩等出席無綫昨日舉行的「TVB Plus啟播」記者會，介紹10個將面世的娛樂綜藝節目，黃嘉雯佔3個之多，包括《動物森友島》、《怪宿宿》，以及與黃婉曼、蔡雪瑩拍檔的《美食新聞報道》。J2ers黃嘉雯不捨J2台退役，因為參與過很多個節目，「過去兩年做talk騷、風水節目學到很多東西，讓更多觀眾認識我」。

黃初嘗主持飲食節目

談到在新頻道主持飲食節目，黃嘉雯初嘗掌控大局滋味，「要自己搞氣氛，都幾難。不過很有口福，試過一日走訪4間餐廳，品嘗14道菜，收工回家後沒有再吃晚飯，再拍下去可以挑戰參加大胃王，感恩體重沒有急升」。黃嘉雯預告到日本取景的旅遊節目，會大騷性感浸溫泉，「總之有驚喜，好正，大家記得捧場。（不怕男友呷醋？）我會叫所有朋友支持」。

黃婉曼茹素 美食留拍檔

無綫前「天氣女郎」黃婉曼和新聞主播蔡雪瑩，分別相隔14年和10年再回巢，笑言轉做娛樂節目感覺新鮮，蔡雪瑩自爆：「其實我和黃婉曼負責坐廠講稿，但我已向監製申請，希望可以嘗試拍外景。」

黃婉曼茹素年多，留機會給年輕女主持享受美食，笑言節目若出埠拍素食店想參與，「我都做過餐廳、麵包店，在疫情中失敗了，知道做生意艱難，想透過節目呼籲大家留港消費。多謝新聞部花哥（高層袁志偉）以前教我用跳脫風格報天氣，現在可以延續這風格做娛樂節目」。問二人可有興趣參演年尾開拍的劇集《新聞女王2》？黃婉曼笑說：「我們可以一齊去試鏡做茄哩啡，現實冇得做新聞女王，可以試吓拍劇。」

梁思浩向被嚇親觀眾致歉

《直播靈接觸》主持梁思浩率領黃紫恩、黃耀英一同穿上黑西裝擔遮出場，營造靈異氣氛。《直播靈接觸》未播映已先聲奪人，宣傳片嚇親觀眾，有網民稱要向通訊局投訴。梁思浩笑說：「多謝觀眾這樣大反應，也多謝他們凡靈異都會聯想到『梁思浩』這三個字。不清楚這些是否宣傳部的新橋，我看到網上很多留言讚有創意，宣傳創新。我也看到反對聲音，可能是比較保守、舊派的觀眾，最重要是大家以多角度看這件事。若有觀眾被嚇親，我代表講句『唔好意思』，因為想帶來驚喜，所以沒有預早提示，我百分百願意接受意見與批評。」

胡美貽避談戀百億太子

兄弟班張馳豪與張馳杰分別騷麒麟臂和胸肌介紹主持的《自然系男子旅行》，引來《港女野人奇異記》女主持廖慧儀、陳若思、胡美貽、何泳芍尖叫。

胡美貽和陳若思受訪時承認受J2台退役影響，參與綜藝節目數量回落，但開心公司安排她們一起拍劇。胡美貽被指秘戀百億太子，又討得未來奶奶歡心，她對感情事非常避忌，不願多談。