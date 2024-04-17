明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

不介意李思捷惡搞「雪人」 李佳芯讚公司開明無尷尬

【明報專訊】李佳芯（Ali）、譚俊彥、姜大衛、郭柏妍及黃庭鋒昨日出席劇集《麻雀樂團》拜神儀式。譚俊彥談到新劇開工半個月「甘甘地」，每日拍十數小時，休息時間不多，劇中與Ali扮演一對，發現對方好細心，很會照顧人，「Ali有不同技能，會親自切水果擺盤，然後放餐枱畀大家食，果盤很受歡迎，很快食晒；她又用驅蟲噴霧為睡牀滅蝨，讓我拍得攰時可以躺在牀上小休」。Ali笑言習慣在家中切水果侍候婆婆和媽媽，所以訓練有素，希望大家在忙碌工作中能補充維他命。

譚俊彥：演喜劇不用黑口黑面

傳被無綫雪藏的Ali相隔近3年再拍劇，稱不停拍攝加快適應，即使之前作品成績好，也不會為追成績而給自己壓力，「我心情保持輕鬆，希望演喜劇效果更好」。她反而覺得譚俊彥負擔大，除要提高很大能量演喜劇，也擔當大哥哥角色照顧後輩。譚俊彥笑說：「我不辛苦，開劇前操肥了配合角色，喜劇對我很有新鮮感，不用再黑口黑面扮大俠去殺人。」他又讚郭柏妍很乖很勤力，經常對劇本，「她對到下星期的劇本，我叫她先對今日的劇本」。

Ali：最緊要仍然見到我

提到李思捷在綜藝節目《福祿壽訓練學院》惡搞Ali在《智能愛人》的角色，變成「智能雪人」，兼刻意打格仔，影射Ali仍未解凍及被內地平台打格仔事件，Ali大方說：「幾好呀，幾開明，自己公司節目笑番，可以攞到少少迴響，觀眾又看得開心。（認同未完全解凍？）大家見到我拍劇㗎。能夠拿這事件來講，證明大家都沒將這事放在心，反而是一個幾好的表達。（看到有否尷尬？）不會尷尬。我沒有看，這個問題也講了好多年，最緊要仍然見到我。（影射你被內地平台打格仔？）我劇中真係有打格，證明他們有做功課，用呢個手法笑番自己都得意，起碼有個話題畀人講，大家會記得這件事。」

黃庭鋒被郭柏妍琴音洗腦

郭柏妍與黃庭鋒劇中有段純真的感情線，兩人表示首次合作愉快，未埋位拍攝會傾戲劇，黃庭鋒笑說：「每次傾戲劇有種考試感覺，郭柏妍會突然重提3星期前拍攝的戲分，不容易捕捉她節奏。」郭柏妍承認為了進步，戲外有很多思考，也要為今次角色操練大提琴，「彈大提琴很難，要兩手協調，所以我會不停練，可以練幾小時，甚至一整天」。黃庭鋒笑言經常見她練琴，已被琴音洗腦。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕麻雀樂團 譚俊彥（Shaun） 李佳芯（Ali）

上 / 下一篇新聞