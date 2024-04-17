不介意李思捷惡搞「雪人」 李佳芯讚公司開明無尷尬

譚俊彥：演喜劇不用黑口黑面

傳被無綫雪藏的Ali相隔近3年再拍劇，稱不停拍攝加快適應，即使之前作品成績好，也不會為追成績而給自己壓力，「我心情保持輕鬆，希望演喜劇效果更好」。她反而覺得譚俊彥負擔大，除要提高很大能量演喜劇，也擔當大哥哥角色照顧後輩。譚俊彥笑說：「我不辛苦，開劇前操肥了配合角色，喜劇對我很有新鮮感，不用再黑口黑面扮大俠去殺人。」他又讚郭柏妍很乖很勤力，經常對劇本，「她對到下星期的劇本，我叫她先對今日的劇本」。

Ali：最緊要仍然見到我

提到李思捷在綜藝節目《福祿壽訓練學院》惡搞Ali在《智能愛人》的角色，變成「智能雪人」，兼刻意打格仔，影射Ali仍未解凍及被內地平台打格仔事件，Ali大方說：「幾好呀，幾開明，自己公司節目笑番，可以攞到少少迴響，觀眾又看得開心。（認同未完全解凍？）大家見到我拍劇㗎。能夠拿這事件來講，證明大家都沒將這事放在心，反而是一個幾好的表達。（看到有否尷尬？）不會尷尬。我沒有看，這個問題也講了好多年，最緊要仍然見到我。（影射你被內地平台打格仔？）我劇中真係有打格，證明他們有做功課，用呢個手法笑番自己都得意，起碼有個話題畀人講，大家會記得這件事。」

黃庭鋒被郭柏妍琴音洗腦

郭柏妍與黃庭鋒劇中有段純真的感情線，兩人表示首次合作愉快，未埋位拍攝會傾戲劇，黃庭鋒笑說：「每次傾戲劇有種考試感覺，郭柏妍會突然重提3星期前拍攝的戲分，不容易捕捉她節奏。」郭柏妍承認為了進步，戲外有很多思考，也要為今次角色操練大提琴，「彈大提琴很難，要兩手協調，所以我會不停練，可以練幾小時，甚至一整天」。黃庭鋒笑言經常見她練琴，已被琴音洗腦。

記者：鍾一虹