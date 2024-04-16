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娛樂

金秀賢再向金智媛求婚 《淚之女王》破20%逼近《愛的迫降》

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，上月初開播以來，收視節節上升，前晚播出第12集，升穿20%大關，達20.7%，成為tvN史上最高收視劇集亞軍，僅次於2019年玄彬與孫藝珍合演的《愛的迫降》。《淚》劇前晚一集描述已離婚的金秀賢與金智媛，前者再次向女方求婚，金智媛病情卻進一步惡化，掀起高潮，收視有望進一步攀升，並刷新《愛》劇紀錄，指日可待。

文：蘇珮欣

《淚之女王》前晚播出第12集，收視20.7%，較上集升4個百分點，首次衝破20%大關，並成為同時段冠軍。JTBC新劇《Hide》由《代理公司》李寶英主演，前晚播出第8集，錄得4.7%，微升0.5個百分點。男團EXO隊長Suho主演古裝劇《世子消失了》，MBN電視台昨表示，首集收視修定為1.5%，前晚第2集跌0.4個百分點至1.1%，繼續在同時段墊底。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《淚之女王》，《世子消失了》則在煲劇平台「黃Viu」上架。

佔韓國有線台最高收視第5位

《淚之女王》以20.7%刷新開播以來最佳成績，並躋身tvN史上最高收視劇集亞軍，僅次於玄彬與孫藝珍合演的《愛的迫降》21.6%最高紀錄。孔劉伙拍金高恩主演的《鬼怪》，則以20.5%位列第3。若把韓國其他有線頻道劇集也計算在內，《淚》劇暫列第5位，前4名依次為《夫妻的世界》（28.3%）、《財閥家的小兒子》（26.9%）、《天空城堡》（23.7%）及《愛的迫降》（21.6%）。《淚之女王》與《愛的迫降》均由朴智恩編劇，《淚》劇還有4集才結束，朴智恩大有機會超越自己的前作。

《淚之女王》前晚播出的第12集，講述患腦腫瘤病的金智媛，病情進一步惡化，誤認朴成勳是金秀賢，登上對方座駕，相隔一會才清醒過來。朴成勳因妒忌金秀賢，派人襲擊他，幸最後脫險。金秀賢與金智媛回家後度過甜蜜時光，後者承諾重生100次也會愛上對方，金秀賢隨即向金智媛遞上鑽戒說：「求婚好像會有些負擔，可以取消離婚嗎？」可是金智媛以病情惡化為由拒絕，但偷偷戴上戒指。

另一方面，金智媛祖父金甲洙恢復記憶，卻突然自殺。《地獄公使》女星金信祿前晚客串《淚之女王》，扮演金秀賢大嫂，亦即金度賢妻子，兩人早於《財閥家的小兒子》已扮演夫婦，今次可說再度「成婚」。

相關字詞﹕愛的迫降 韓劇 金智媛 金秀賢 韓劇收視 淚之女王

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