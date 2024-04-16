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娛樂

【娛樂場】《香港奇則3》上山下海發掘特色建築

【明報專訊】HOY TV一哥李尚正（阿正）跟盧頌恩（妹頭）擔任旁白的日本節目《空間大改造》一直深受觀眾歡迎，之後阿正跟妹頭主持HOY TV自家製的《夠細奇則》，帶觀眾參觀香港各個「納米單位」改裝，引起不少迴響。其後阿正與妹頭伙新拍檔黃芳雯（Paula）主持續作《香港奇則》，介紹本地住宅單位圖則和裝修；第二輯妹頭未有參與，阿正偕Paula、連佳麗和鄺芷凡主持。

邀藝人參與添綜藝感

《香港奇則》系列一再添食，第三輯近日已播出兩集，由鐵膽阿正帶領Paula與鄺芷凡上山下海發掘香港各處特色建築物，深入了解建築物背後的設計理念，甚至歷史意義。過去兩輯介紹過不少特色建築，例如由警署改建的大澳酒店、元朗仿製日本便利店等。今輯節目加入新元素，每集請來不同藝人，齊齊欣賞特色建築，令節目保留豐富資訊，又增添綜藝感。

首集阿正與嘉賓楊詩敏（蝦頭）到沙頭角附近的南涌山，探索一間過百年歷史大屋。建築物在山上被重重樹木圍繞，大屋曾是「姑婆屋」，過百年前由一名未婚女子所建，附近村落「梳起唔嫁」的女子都住在這間屋，當年曾有幾十名姑婆在此居住，過着自給自足的生活。大屋輾轉被一對退休的英國夫婦購入，現在以平價租予一些本地年輕人，有傳承與保育舊建築意義。

蝦頭自封新一代姑婆

蝦頭知道大屋歷史後，不禁問阿正：「係咪因為姑婆，令你聯想到請我做嘉賓？」阿正搞笑回答：「我會聯想到姑爺多啲。」蝦頭自辯雖然未婚，相信自己會不婚，但戲言有好多男人，自封為新一代姑婆。屋內保留不少姑婆當年的家具，甚至她們所讀的經書，恍似一間小型姑婆生活博物館。蝦頭身為頭炮嘉賓，跟阿正、大屋的管理人與租客的互動增加不少娛樂，以及人與人之間的連繫。觀眾看到阿正與蝦頭很有親切感，皆因蝦頭跟妹頭外形相似，形容兩人似姊妹。

玻璃屋十足網紅打卡酒店

第二集Paula帶隊與和泉素行（SOKO）到梅窩，參觀一間過萬呎海邊小屋。大屋主人20年來落手落腳，親自蒐羅材料，又參考希臘建築，打造出獨一無二的異國奇則，大屋內沿山坡的五層建築，風格模仿希臘海邊小屋概念，內裏有自家製花園、火柴烤爐，Paula與SOKO大讚置身屋內時完全不似在香港。

阿正與曾參加ViuTV《全民造星IV》的黎美萱（Michelle）在第三集到訪九龍城的瓏碧，全屋有一半牆身是落地大玻璃，樓底超過3米，室內採光極之充足，連房間的大牀也對着全方位玻璃，十足網紅打卡酒店設計。之後行程還有鄺芷凡跟前女團HotCha成員張紋嘉到港島睇特色唐樓，以及Paula帶女團Lolly Talk成員阿蛋和Mei Mei到元朗參觀一間被評為三級歷史建築的百年祖屋。

《香港奇則3》HOY TV 77台 逢周六晚10時30分

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