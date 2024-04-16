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娛樂

尾場嘉賓任賢齊讚「未來天后」 炎明熹不捨 三度落淚變喊包

【明報專訊】一連3場假九展Star Hall舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》前晚圓滿結束。Gigi獻唱電影《星願》主題曲《星語心願》後，透露自己很喜歡此戲，男主角任賢齊（小齊）驚喜現身，二人合唱《對面的女孩看過來》，全場粉絲歡呼拍掌和唱。

小齊感謝Gigi邀他任嘉賓，大爆其公司全部同事都很喜歡Gigi，「我剛從新加坡做完演唱會回港，公司全部同事不見了，原來個個都來看你，一張飛都沒留給我。同事們明（昨）日返工不需要太早，好好享受今（前）晚演唱會。我女兒跟Gigi同年，所以人多時候叫我小齊哥，不要叫uncle。Gigi是香港未來天后，希望大家多多支持，給她機會繼續成長」。

爆喊停唱 自責無用

演唱會尾段，Gigi獻唱新歌《還有一艘救生艙》，唱至中段感觸落淚，唱不下去，全場歌迷代她大合唱。哭成淚人的Gigi掩面抹淚說：「我喊不是因為首歌講愛情，而是今（前）晚是補場，即是最後一晚，好似有唱完大家便會遠離我的感覺。我真的無用，唱不到成首歌，要大家幫忙，我下次會唱好。」

安歌環節，Gigi自言仍未完全平復激動心情，唱莫文蔚的《The way you make me feel》尚有笑容，當唱到方皓玟《你是你本身的傳奇》，又忍不住再喊，場面感人。她呼籲歌迷開手機燈和唱最後一首歌《Only For Me》，第三度落淚，唱畢依依不捨哭着離開舞台。

自評表現值65分

Gigi完騷後受訪，表示很抱歉，因爆喊唱不到完整一首歌，令大家好似聽少了幾首歌。她有想過重唱，可是認為結果也是一樣，所以放棄，承諾下次會唱得更好，「當時代入了歌曲情緒中，感覺快要和觀眾分離。在安歌時唱第一首輕快歌還可以，到最後兩首慢歌真的忍不住喊」。

Gigi自評今次3場演出值65分，由綵排到每晚的狀態和表現都不一樣，各有好壞。她最不滿意首晚演出，不過認為整體已比起去年演唱會有進步，希望儲經驗，又笑言已盡力show off，皆因自知說話向來是有限公司，希望將來演出可以更穩定。

開騷無胃口變瘦

提起嘉賓之一林智樂祝福她下次進軍紅館開騷，Gigi認為無論在大或小舞台，每次都是難得機會，會好好把握。她形容今次演唱會是1.5版本，若然再開是2.0，應該會構思其他形式。Gigi稱沒有為開騷刻意減磅，服裝設計師卻覺得她瘦了，「估計現時腰圍約24吋，我沒有節食，只是胃口時有時無，可能運動令肌肉結實，完騷後會放鬆，讓自己好好食一餐」。

記者：林蘊兒

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