尾場嘉賓任賢齊讚「未來天后」 炎明熹不捨 三度落淚變喊包

小齊感謝Gigi邀他任嘉賓,大爆其公司全部同事都很喜歡Gigi,「我剛從新加坡做完演唱會回港,公司全部同事不見了,原來個個都來看你,一張飛都沒留給我。同事們明(昨)日返工不需要太早,好好享受今(前)晚演唱會。我女兒跟Gigi同年,所以人多時候叫我小齊哥,不要叫uncle。Gigi是香港未來天后,希望大家多多支持,給她機會繼續成長」。

爆喊停唱 自責無用

演唱會尾段,Gigi獻唱新歌《還有一艘救生艙》,唱至中段感觸落淚,唱不下去,全場歌迷代她大合唱。哭成淚人的Gigi掩面抹淚說:「我喊不是因為首歌講愛情,而是今(前)晚是補場,即是最後一晚,好似有唱完大家便會遠離我的感覺。我真的無用,唱不到成首歌,要大家幫忙,我下次會唱好。」

安歌環節,Gigi自言仍未完全平復激動心情,唱莫文蔚的《The way you make me feel》尚有笑容,當唱到方皓玟《你是你本身的傳奇》,又忍不住再喊,場面感人。她呼籲歌迷開手機燈和唱最後一首歌《Only For Me》,第三度落淚,唱畢依依不捨哭着離開舞台。

自評表現值65分

Gigi完騷後受訪,表示很抱歉,因爆喊唱不到完整一首歌,令大家好似聽少了幾首歌。她有想過重唱,可是認為結果也是一樣,所以放棄,承諾下次會唱得更好,「當時代入了歌曲情緒中,感覺快要和觀眾分離。在安歌時唱第一首輕快歌還可以,到最後兩首慢歌真的忍不住喊」。

Gigi自評今次3場演出值65分,由綵排到每晚的狀態和表現都不一樣,各有好壞。她最不滿意首晚演出,不過認為整體已比起去年演唱會有進步,希望儲經驗,又笑言已盡力show off,皆因自知說話向來是有限公司,希望將來演出可以更穩定。

開騷無胃口變瘦

提起嘉賓之一林智樂祝福她下次進軍紅館開騷,Gigi認為無論在大或小舞台,每次都是難得機會,會好好把握。她形容今次演唱會是1.5版本,若然再開是2.0,應該會構思其他形式。Gigi稱沒有為開騷刻意減磅,服裝設計師卻覺得她瘦了,「估計現時腰圍約24吋,我沒有節食,只是胃口時有時無,可能運動令肌肉結實,完騷後會放鬆,讓自己好好食一餐」。

記者:林蘊兒