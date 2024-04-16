黎明詩設靈 同性密友選遺照送別摯愛 唐麗球憶牀邊唱歌為亡友打氣

記者：林祖傑

Stephanie生前人緣甚廣，靈堂內外放滿悼念花牌，多名圈中好友到場送別。Stephanie沒有宗教信仰，靈堂以簡潔為主，橫匾寫上「永遠懷念」，靈堂兩旁擺放兩部電視機，播出Stephanie生前的MV和生活照。

同性密友Kelly揀選了Stephanie面帶笑容做遺照，Kelly致送的心形花牌放在遺照下中間位置，寫着「讓我心和妳心 長伴千世紀 摯愛Kelly」；Stephanie前夫銀行家Derek致送的花牌放在遺照左上方，寫上「永遠愛你」道別 。

遺作任莫鎮賢新歌MV女主角

黎瑞恩、陳偉霆、蘇永康、李彩華、蔡一智和歐陽震華等一眾圈中好友亦有致送花牌，放滿靈堂外；下午五時，林志美、韋綺姍、梁思浩、錢小豪、劉彩玉和李樂詩等陸續到場送別好友。

莫鎮賢、唐麗球與音樂人范景能（Benson）一同受訪，莫鎮賢表示會在告別式分享Stephanie復出之後，最後幾個月的相處點滴，「她初期曾戰勝癌病，還自薦為我的新歌MV任女主角，拍攝當日她已經復發，開始化療及電療，可能她不想推我，想送一份好好的禮物畀我，這MV是她的遺作」。他表示與Stephanie關係如兄妹，一直欣賞對方為人樂觀和正能量，有時傻傻哋，其實好識照顧自己。

莫鎮賢大讚Kelly很堅強，Stephanie認識到Kelly很有福氣，「相信很多伴侶都做不到，由發病開始帶着Stephanie到很多國家，尋找很多治療方法，直到Stephanie行不到，無論療程需要幾多錢，只要Stephanie能舒服一日，瞓到一晚，都會讓Stephanie去，當然Stephanie都好爭氣，無奈去到最後，做不到任何嘢」。

Stephanie盼親友不要太傷心

唐麗球透露Stephanie未昏迷前仍很貪靚，她還送了個頭箍給對方，大讚Stephanie在抗癌路上很堅強，從不讓好友擔心，「Stephanie話過自己的喪禮一定要開心，她是個party girl，想大家開心，不要為她不開心，正面面對，所以好多朋友幫手，將喪禮整到好靚」。她稱Stephanie離世前兩三日已昏迷，成班朋友和林志美圍住Stephanie唱《偶遇》，Stephanie聽到雙眼和嘴都有反應。

Benson透露Stephanie生前錄了三四首關於佛教的歌，「錄到第4首，她的身體已經不是太理想，但也硬住頭皮幫我完成，我很感激她，未完成的，會在後期製作完成」。