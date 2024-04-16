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娛樂

林夏薇預告戲分愈來愈多 陳展鵬否認老婆單文柔有喜

【明報專訊】陳展鵬和林夏薇等昨出席無綫劇《逆天奇案2》祝捷會，慶祝收視報捷、高層鍾澍佳生日與姜大衛得金獎像最佳男配角。陳展鵬和林夏薇笑言因《逆天2》有好成績，已有多次慶祝飯局，要想辦法減肥，但仍未輪到他們請客。

對於有網民投訴林夏薇戲分少，她說：「我都收到這個信息，話我好少出場，大家畀啲耐性，之後會愈來愈多。」陳展鵬笑稱林夏薇是時候發力。二人表示很開心姜大衛得獎，陳展鵬說：「回無綫第一套劇《ID精英》，姜大衛演我爸爸，所以見到他得獎好感動，他無論演什麼角色都有份初心，看他幾謙虛，在他身上學識好多嘢。」

談到太太單文柔早前於社交平台的影片濾鏡突然失效，被網民懷疑身形豐滿有喜，陳展鵬笑道：「我唔知喎，有咗咁大件事唔會冇話我知，她一直都保持準備狀態，最衰都係我，其實我一直預備緊，個問題一定響我度，我返去問問先，有好消息一定話畀大家聽。」

王菲張子丰認愛

王菲和張子丰早前爆出戀情，追問下終認愛，二人表示於劇集《法言人》認識，張子丰之後請王菲及其家人睇尹光演唱會，已見過雙方家長。問拍拖多久？張子丰說：「得我們兩個知，總之認識了兩年，希望她身為藝人，將焦點放在工作上，我已約滿TVB，現在主力幕後音樂製作，之後都沒什麼機會合作拍劇。」王菲笑言想唱歌，二人經常唱K，想男友簽她做歌手。

記者：林祖傑

相關字詞﹕張子丰 王菲 陳展鵬 逆天奇案2

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