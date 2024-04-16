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娛樂

王晶批梁朝偉演技過火 應退位不再領獎 劉嘉玲貼捧獎相：Well deserved

【明報專訊】《第42屆香港電影金像獎頒獎典禮》前晚假文化中心舉行，梁朝偉（偉仔）憑《金手指》六度稱帝創紀錄。不在港的偉仔以視像現身，由一身「龍蝦裝」的太太劉嘉玲上台代領獎，她一再讚老公是偉大演員，應該值得驕傲，偉仔忍不住先後兩次說：「唔好講偉大。」偉仔雖是大熱勝出，但有網民為其他候選人抱不平，王晶更公開勸退偉仔：「如果我是他（梁朝偉），會效法當年譚詠麟、張國榮宣布不再領獎，把機會給年青（輕）一代。」昨日劉嘉玲的言論與龍蝦裝在網上洗版，她心情未受影響，捧着偉仔的獎座拍照，留言：「Well deserved !」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

劉嘉玲發表老公偉仔付出1000分努力的偉大演員論，有網民留言：「講到全港演員得佢老公努力」、「點解你覺得人哋只出咗100、200分努力？」王晶前晚也有出席金像獎頒獎禮，昨日他在微博發文，認為《毒舌大狀》獲最佳電影、女主角余香凝、女配梁雍婷與男配姜大衛都是實至名歸。提到偉仔則認為他在《金手指》絕非最佳演出，有點過火，又說若是自己，會效法當年譚詠麟、張國榮宣布不再領獎。

盧覓雪為劉嘉玲講公道話

電台節目主持盧覓雪不贊成王晶的勸退論，稱偉仔雖6奪金像影帝，但對上一次得此獎已近20年前，12次提名有6次落敗，2014年偉仔憑《一代宗師》提名男主角，最後被《激戰》張家輝擊敗，偉仔沒有阻人得獎、阻住地球轉。盧覓雪表示偉仔近年少拍港產片，難得他再拍，大家應更支持這個好演員。

問她會否覺得劉嘉玲講多咗？盧覓雪說：「我覺得無可厚非，老婆眼中嘅老公永遠都係世界上最好嘅。我要為嘉玲說句公道話，噚（前）晚台上的得獎者卓亦謙、姜大衛、洪金寶、鄭保瑞上台時，不是歸功太太，多謝太太嗎？點解冇人話佢哋講多咗？」

《毒舌大狀》獲最佳電影，團隊拉隊慶功，黃子華與王丹妮雙雙失落影帝影后，子華被問心情如何？他說：「我心情很愉快，再等下次，我再努力。」王丹妮則表示沒有失望，開心能從多明尼加拍完戲趕及回港參加頒獎禮，與團隊敘舊已經很滿足。

吳煒倫不願拍《毒舌》續集

《毒舌大狀》贏獎、贏票房，會不會有機會原班人馬開拍續集？子華爆導演吳煒倫的可貴在於不願拍續集，但正部署原班人馬拍新題材電影，「我睇今年西片預告10部戲，10部都是開續集，吳煒倫拍到港產片票房冠軍，竟然不開續集，他品格高尚，已開始寫新劇本，又搞到自己幾年沒工開，知道他賺錢不多，他都要搵錢開飯，我很欣賞他的堅持，所以我更加想他攞獎」。

子華當自己影壇新人

子華笑言主演的戲縱然是票房冠軍，惟他6年來只拍得4部戲，日子仍很艱難，當自己是影壇新人。但片酬不是新人價？他說：「我的片酬半新不舊，好感恩，有戲拍就得。」提到他沒有跟原班人馬合演電影《飯戲攻心2》，子華說：「撞唔啱，唏，我答應10年內不講呢件事，講『撞唔啱』已經講多了。」

子華透露跟許冠文合演的電影《破地獄》已完成拍攝，期待新作今年內上映滿足粉絲，重提跟許冠文合作很開心，「我們對上一次合作是30年前的《神算》，當時跟他寫劇本寫到去南非，覺得我們前世有些賈寶玉的關係，緣分很奇妙，希望下次合作不要再等30年」。《破地獄》有望再爭影帝？他說：「不敢講，但呢部戲絕對很勁。」

何啟華自嘲人都不如

何啟華（阿Dee）對於被子華讚是影壇生力軍，拍片量比他多，自認是新人，阿Dee搞笑回應：「我連人都做唔到，只是影壇小幼苗，正在生長中，仲未脫離植物生活做個人。」談到有份主演的《毒舌大狀》取得好成績，有冇帶挈他加片酬？他笑言：「好呀，睇公司肯不肯。其實拍戲不是為搵錢，拍廣告先搵錢，拍戲好辛苦，大家拍到爆腎爛肝，少一點夢想都做不到電影業，這行要先感動自己，才感動別人。」

相關字詞﹕毒舌大狀 黃子華 最佳男主角 香港電影金像獎頒獎典禮 金手指 梁朝偉

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