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娛樂

【開箱】《皇室醜聞夜》 自由真義 有權告訴他人逆耳之事

【明報專訊】《X檔案》姬莉安德遜（Gillian Anderson）繼在劇集《王冠》扮演「鐵娘子」戴卓爾夫人後，再次演出有關英國王室的新片《皇室醜聞夜》（Scoop），本月5日在影視串流平台Netflix上架，3日錄得580萬觀看次數，在4月1至7日的Netflix一周英語電影收視榜位列第6，成績一般，但在爛番茄網站綜合63篇評論文章得分79%，口碑不錯。此片從幕後觀點闡述英國廣播公司（BBC）的《新聞之夜》（Newsnight）製作團隊如何設法完成安德魯王子的專訪，片長103分鐘，王室性醜聞實屬次要，電影真正想說的是，獨家新聞從來難得，尤其在財政壓力等衆多挑戰之下，更彌足珍貴；片中特寫BBC外的奧威爾（George Orwell）雕像，牆上刻有其名著《動物農莊》前言，「自由的意義，就在於我們有權利告訴他人逆耳之言」，振聾發聵於今猶甚，亦放諸四海皆通。

爭取王子獨家訪問

《皇室醜聞夜》的背景是美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）為名流富商朋友安排性服務，當中不少是未成年少女，他的好友之一正是英國約克公爵安德魯王子；隨着愛潑斯坦在獄中自殺身亡，安德魯王子又被指與未成年少女朱弗雷（Virginia Giuffre）發生性關係，形象跌落谷底。電影開首正是狗仔隊Jae於2010年在紐約追蹤愛潑斯坦多時，終於在中央公園獨家拍攝到後者和安德魯王子並肩同行的照片。鏡頭一轉，已是9年後，主角Sam登場，這名BBC《新聞之夜》製作人，發掘熱話，聯絡受訪者。她留意到安德魯王子主辦的「向王室提案」，鼓勵青年企業家參與，但報章刊登此事，配圖卻是他與愛潑斯坦的「合照」，還說他正四面楚歌。Sam認為爭取安德魯王子接受《新聞之夜》訪問是早着先機，於是聯絡拍攝到獨家照片的Jae，他堅稱愛潑斯坦當淫媒多年，拍過無數女孩進出其大宅。

另一方面，安德魯王子向團隊堅稱與愛潑斯坦的友誼已終結，其公關代表Jason建議王子的私人秘書Amanda安排友好傳媒的專訪，為王子「洗白」。天時地利讓Sam和Amanda聯繫，並首次會面，後者更問及《新聞之夜》主持兼記者Emily Maitlis的為人，不過這次會面兩人均受同事責難。此時Jae致電Sam，稱FBI快將以兒童性販賣罪名拘留愛潑斯坦，Sam通知節目編輯Esme後，再次見Amanda，表達希望安德魯王子接受他們專訪的意願。直到愛潑斯坦獄中自殺，他跟王子的友誼再成熱話，Sam與Emily終有機會入白宮漢宮與安德魯王子及其女兒比阿特麗斯公主見面，協商受訪細節。

尊重不同新聞崗位

此片由《王冠》菲臘馬田（Philip Martin）執導，《超時空奇俠》比莉琵柏（Billie Piper）、姬莉安德遜、《內政保鑣》姬莉賀斯（Keeley Hawes）、《萬花筒》盧夫斯施維爾（Rufus Sewell）及《女權之聲》盧莫拉加雷（Romola Garai）主演，分別扮演Sam、Emily、Amanda、安德魯王子及Esme。歌手出身的比莉琵柏戲分最重，因《皇室醜聞夜》正是改編自Sam把這次專訪經歷成書的同名作品。飾演Emily的姬莉安德遜亦有突出表現；靠特技化妝變身安德魯王子的盧夫斯施維爾，尤其值得一讚。片中以BBC面臨削資裁員為另一脈絡，可見新聞行業困難重重；再以Sam的背景，側寫階級分野；身為單親媽媽的她，兒子由母親照顧，同事暗諷她遲到早退，Sam回敬一句要出外發掘別人關心的新聞，意指絕不閉門造車；得到訪問後卻又被團隊排除在外，幸媽媽的安慰，讓她在沮喪之中重新振作。其實此片尊重任何新聞崗位，就算狗仔隊Jae，靈活應變尋找刁鑽角度拍攝到安德魯王子和愛潑斯坦同行照片後，立即看playback再躺下來仰天面露滿足微笑；不管重視影像的攝影師，着眼文字的報章記者，還是電視節目監製，同樣以爭取獨家新聞為目標。片中有幾幕印象深刻，王子的訪問內容觀衆早已知道，但訪問後他和團隊的沾沾自喜，似不知大難臨頭，觀衆反彈更大，卻是戲劇效果與根據事實的推敲。

另外，姬莉安德遜飾演的Emily「綵排」時有過一絲焦慮：若王子道歉應如何應對？此時Esme問她為何要做這個節目，Emily答：「萊溫斯基。」稱當日訪問克林頓，沒提到對方，讓女性失望了。Esme指他們的性關係是兩相情願，Emily不同意，「當時她才21歲，他是美國總統；（事後）他重拾人生，她因為是女性被厭惡數十年」。電影尾聲，專訪出街後數天，安德魯王子宣布辭去所有公職，Esme向團隊說，「這就是《新聞之夜》，我們投入時間，做其他節目不會做的專題，需要讓人知道的故事，人們關心這些事，會追究當權者的責任，並給予受害者聲音」。

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