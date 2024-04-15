明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Taylor Swift拍拖睇騷 羅拔柏迪臣女友公開孩子性別

【明報專訊】美國Coachella音樂節本月12日起一連3天舉行，上周五首演在主舞台登場的歌手Lana Del Ray，是樂壇天后Taylor Swift的閨密，不少人估計後者會到場，結果令粉絲大失所望，Lana邀請了Billie Eilish擔任表演嘉賓。Taylor上周五則選擇跟美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）往光顧位於洛杉磯她最愛的壽司店Sushi Park。不過翌日（13日）她還是與查維斯出席Coachella音樂節，捧音樂人好友Jack Antonoff所屬樂隊Bleachers場。有樂迷拍到Taylor與男友在後台聞歌起舞並熱吻。

除了Taylor Swift與男友，盛傳婚變的加拿大樂壇天王Justin Bieber亦與太太Hailey拍拖到場，從粉絲拍到片段所見，Bieber疑似不適，整個頭挨在欄杆，Hailey則不斷為其掃背。早前透過一張抱B照宣布榮升媽媽的《黛西與樂隊》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse），亦有份演出Coachella，其男友兼《蝙蝠俠》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）前來撐場。素琪在台上首次透露孩子性別，「我不知道大家是否知道，最近我的人生有重大轉變，美麗的大事降臨，我很幸運迎來自己的小小姐」，公開與羅拔所生的是女兒。

另一方面，樂隊No Doubt重組，前晚在Coachella演出，主音Gwen Stefani寶刀未老與驚喜登場的小天后Olivia Rodrigo合唱《Bathwater》。

相關字詞﹕羅拔柏迪臣 樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞