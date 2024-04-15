Taylor Swift拍拖睇騷 羅拔柏迪臣女友公開孩子性別

除了Taylor Swift與男友，盛傳婚變的加拿大樂壇天王Justin Bieber亦與太太Hailey拍拖到場，從粉絲拍到片段所見，Bieber疑似不適，整個頭挨在欄杆，Hailey則不斷為其掃背。早前透過一張抱B照宣布榮升媽媽的《黛西與樂隊》素琪華達侯斯（Suki Waterhouse），亦有份演出Coachella，其男友兼《蝙蝠俠》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）前來撐場。素琪在台上首次透露孩子性別，「我不知道大家是否知道，最近我的人生有重大轉變，美麗的大事降臨，我很幸運迎來自己的小小姐」，公開與羅拔所生的是女兒。

另一方面，樂隊No Doubt重組，前晚在Coachella演出，主音Gwen Stefani寶刀未老與驚喜登場的小天后Olivia Rodrigo合唱《Bathwater》。