Angelababy相隔10年再踏金像紅地氈 鄧麗欣林明禎黑白透視搶鏡

穿白色拖尾長裙的楊穎（Angelababy）表示上次參加金像獎頒獎禮已是2014年，當時下着雨，好難忘，相隔10年再行紅地氈，事前都擔心會落雨，幸好天公作美。她稱返港逗留3日，明（今）天便返回內地，因讀一年級的兒子「小海綿」考試，要陪他溫書，「兒子都驚我，因我會展露最惡嘅一面，希望佢學識守規矩」。提到早前傳被內地封殺，她避談道︰「不如唔好講呢啲。」

劉嘉玲雍容華貴 撐偉仔攞獎

劉嘉玲穿露肩晚裝配拖尾外套雍容華貴，壓軸登場。角逐金像影帝的梁朝偉（偉仔）身在外地未能出席，劉嘉玲否認代表老公攞獎，但睇好偉仔，「我覺得應該係佢囉，唔係咩？其他人會付出100分、200分，佢會付出500分，甚至1000分，為工作好努力、好投入，將所有嘢都放埋一邊，包括我在內，佢嘅敬業樂業精神好值得鼓勵」。許光漢、吳慷仁、馮德倫、柯煒林及魏浚笙亦型爆現身，憑《第八個嫌疑人》首度角逐金像影帝的內地男星大鵬在紅地氈興奮到跳起，動作搞笑兼搶鏡。

（第42屆香港電影金像獎頒獎典禮）

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