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娛樂
2024年4月15日星期一
梁朝偉六度稱帝創紀錄 余香凝封后 《毒舌大狀》膺最佳電影 76歲姜大衛首奪男配
獲頒終身成就獎 洪金寶目標最佳導演
香港電影金像獎得獎名單
Angelababy相隔10年再踏金像紅地氈 鄧麗欣林明禎黑白透視搶鏡
首場處男紅館騷 認有甩漏 洪嘉豪「聽媽媽的話」拒除衫騷肌
「父女」舞台重逢 姜皓文即興考炎明熹演技
圓夢登台北小巨蛋 梁詠琪預告7月開side track演唱會
恨推出個人專輯 羅啟豪盼邀王菀之作歌
【娛樂場】《芷珊約您》貼身直擊巡唱歌手 「安心事件」許志安「一世的傷疤」
父親再娶 金秀賢缺席婚宴 《淚之女王》收視力壓《美好世界》結局
《Running Man》播700集派4萬獎金
Taylor Swift拍拖睇騷 羅拔柏迪臣女友公開孩子性別
《美帝崩裂》美開畫收8400萬稱冠
【開箱】《皇室醜聞夜》 自由真義 有權告訴他人逆耳之事
香港電影金像獎得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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梁朝偉六度稱帝創紀錄 余香凝封后 《毒舌大狀》膺最佳電影 76歲姜大衛首奪男配
獲頒終身成就獎 洪金寶目標最佳導演
香港電影金像獎得獎名單
Angelababy相隔10年再踏金像紅地氈 鄧麗欣林明禎黑白透視搶鏡
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「父女」舞台重逢 姜皓文即興考炎明熹演技
圓夢登台北小巨蛋 梁詠琪預告7月開side track演唱會
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