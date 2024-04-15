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娛樂

梁朝偉六度稱帝創紀錄 余香凝封后 《毒舌大狀》膺最佳電影 76歲姜大衛首奪男配

金像獎｜余香凝再憑《白日之下》膺女主角獎 成四料影后

【明報專訊】第42屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚假文化中心舉行，《金手指》奪6獎，包括最佳男主角、最佳攝影、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳音響效果及最佳視覺效果，成為大贏家，梁朝偉憑《金手指》六度稱帝；余香凝憑《白日之下》首奪金像影后，姜大衛與梁雍婷亦憑《白日之下》分別奪得最佳男配角及最佳女配角。最佳電影由《毒舌大狀》奪得，《命案》鄭保瑞膺最佳導演。

記者︰林祖傑、鍾一虹

攝影︰劉永銳、鍾偉茵

梁朝偉（偉仔）憑《金手指》6度登上金像影帝寶座，身在德國拍戲的他透過視像看頒獎過程，得知獲獎時愕然掩面，然後展露笑容，劉嘉玲代老公上台領獎，偉仔說︰「我唔識講，好開心，好耐無攞金像獎，應該隔咗十幾年。多謝金像獎、提名我嘅朋友、英皇娛樂楊受成及導演莊文強畀機會我，還要多謝監製、攝影師、台前幕後及多謝你。」劉嘉玲問偉仔多謝頒獎的古天樂、袁詠儀，還是她？偉仔笑說︰「梗係多謝你啦，嘉玲姐！」偉仔亦多謝其家人、兒童節目監製林麗真，以及41年來支持他的觀眾朋友。

劉嘉玲讚老公偉大演員

劉嘉玲此時打斷偉仔說話，「我想講兩句得唔得呀？我知道好多人見到梁朝偉攞獎，會話唔係呀，又係佢，Oh My God！畀啲機會人啦！但係我咁多年響佢身邊，我覺得梁朝偉真係好偉大嘅演員。」偉仔說︰「千祈唔好咁講，好演員就得。」劉嘉玲續道︰「我覺得梁朝偉付出500分甚至1000分嘅努力，香港有個咁偉大嘅演員，我哋應該值得驕傲。」偉仔不認同自己偉大，「唔好講偉大，好演員就得，大家都付出好多努力」。

余香凝憑《白日之下》奪影后，連同之前導演會、電影評論學會及網絡影評人HIGHLIGHT大獎，共取4個影后獎，她哽咽說︰「多謝台前幕後，多謝媽咪，永遠喺我失意時給我最大動力，多謝我丈夫，無佢支持，我乜都做唔到。我會用一世時間做更好嘅演員。」

余香凝謝媽咪給最大動力

之後接受傳媒訪問，余香凝說︰「台上忘記多謝導演，要用獎敲自己個頭，要多謝佢100次都唔夠，當初係佢打電話畀我，問我仲想唔想演戲，因好多人覺得女演員婚後未必想再做幕前，多謝佢邀請同信任我，覺得我適合角色，我才攞到獎。特別多謝老公，放工後幫手湊女，飯後幫我背對白，亦多謝媽咪鼓勵，給予正能量。」

姜大衛向老婆李琳琳示愛

童星出身的76歲姜大衛憑《白日之下》奪最佳男配角，撼贏金馬影帝吳慷仁，在旁的太太李琳琳吻賀，落敗的吳慷仁甚有風度，上前跟姜大衛握手道賀。姜大衛領獎時全場站立拍掌，他接過獎座後合十叫大家坐，「真是估不到，我同大哥秦沛拍攝細佬（爾冬陞）任導演或監製的電影就攞到獎，還要一個癲、一個傻（指角色）。今日我想將這個獎頒給太太，因今年是我們結婚50周年，I love You。（台下李琳琳送飛吻回應）。其實有無獎都無所謂，都要畀心機拍好部電影，這是我50幾年前第一次攞獎的想法，但過了幾十年，我發現獎項幾重要，是對我的肯定，我一世人只做過電影人這份工，電影帶給我一切，如果有第二世，我想繼續做電影人，最後多謝無佢無我嘅師父張徹導演。」他受訪時稱永不言休，希望多拍好的香港電影，多些觀眾入場。

梁雍婷奪最佳女配角圓夢

梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角，上台接過獎座時眼泛淚光，「金像獎是每個演員的夢想，多謝導演簡君晋拍了這部有力又溫柔的電影，他拍第一部電影，我做臨時演員，緣分讓我們再次遇見，多謝台前幕後及教過我演戲的戲劇老師，包括在天上的廖啟智老師，希望大家都選擇做善良的人」。她受訪時稱今次實現夢想，因當初做演員就是想攞到金像獎。

（第42屆香港電影金像獎頒獎典禮）

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