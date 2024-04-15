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娛樂

【娛樂場】《芷珊約您》貼身直擊巡唱歌手 「安心事件」許志安「一世的傷疤」

【明報專訊】黎芷珊過往曾主持不少無綫訪談節目，包括《最佳男主角》、《最佳女主角》、《單對單》及《童你一起長大了》，更憑《最佳男主角》在《萬千星輝頒獎典禮2012》奪最佳節目主持。

為節目碌盡人情卡

黎芷珊主持全新節目《芷珊約您》，碌盡人情卡，邀請歌手和組合包括張敬軒、楊千嬅、溫拿、草蜢、許志安、陳慧琳和王嘉爾，跟着他們先後走訪紐約、上海、澳門、馬來西亞、高雄、廣州等不同地方，以紀錄形式貼身直擊他們舉行世界巡迴演唱會時，台上台下點滴，一起「唱」遊世界、暢談人生，讓觀眾360度深入認識和了解一班歌手。當中楊千嬅與許志安坦蕩蕩分享事業低谷的感受，以及如何克服逆境。

許志安首度剖白2019年與黃心穎發生「安心事件」，經歷低潮期後的衝擊，他直認事件是「一世的傷疤」，甚至因此對歌唱事業失去期望。現在他重踏舞台，尋回初心，音樂一響起便有信心唱到最好。問他有什麼對10年後的自己講？許志安語重心長說：「其實你好幸福。」

恨出國旅遊 想出「自肥」之作

黎芷珊緊貼歌手們，深入舞台不同角落，由綵排一直貼身跟拍至上台，揭秘他們臨上台表演前最真實一面。她與嘉賓的訪談地點不局限於餐廳或室內，她跟張敬軒就坐在紐約的Limo（豪華轎車）上閒話家常，大歎香檳。

《芷珊約您》去年年初開始籌備，黎芷珊透露構思起點源於疫情過後，私心想出國旅遊順道拍節目，笑稱是「自肥」之作，「以往做的訪談節目多數坐定定，𠵱家觀眾要求愈嚟愈高，多些畫面會更加吸引，所以就想有咩形式的訪談節目可以飛不同地方？加上歌手系列我未做過，想到需要周圍飛的巡迴演唱會」。

「紀錄片」嚇窒歌手 曾「食檸檬」

經過一輪籌備及聯絡工作，節目去年7月開拍。黎芷珊希望透過節目，讓觀眾看到歌手們不為人知的一面，「大家只睇到台上的表演，台後其實仲有好多特別嘢，想都想不到會發生的事，我覺得都幾有趣」。

請到這麼多名樂壇頂級歌手任嘉賓，黎芷珊笑言亦有「食檸檬」時候，原因與「紀錄片」拍攝形式有關，「有些歌手嚇親，因為全程要跟住，我想有變化，所以最終不成事。加上那時是疫情尾聲，有些歌手仲會戴口罩，除開騷其餘時間都留在酒店，比較難配合拍攝」。還有每名歌手檔期不同，演唱會後台又多「神秘禁地」，洽談過程絕對是一大挑戰，「雖然台後好多嘢拍，但有啲嘢唔穿得，要一路同嘉賓那邊傾」。

黎芷珊表示節目「咩都有得睇」，訪談內容除圍繞事業、家庭、私人生活，還會探討社會話題。談到為何能贏得如此多藝人信任，她笑稱除了事前花工夫做功課，對受訪者有深入及清晰的了解外，事前還必須與對方有充分溝通，「我訪問前會再同他們傾吓偈先，畀他們知我的方向，希望件事出嚟係點，等他們有信心，就會好放心、好坦白咁同我盡訴心中情」。

《芷珊約您》翡翠台播映

4月21日起 逢周日晚9時30分

相關字詞﹕許志安 芷珊約您 娛樂場

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