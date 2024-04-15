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娛樂

「父女」舞台重逢 姜皓文即興考炎明熹演技

炎明熹開騷被姜皓文考演技 新歌MV點擊破百萬登熱搜榜

【明報專訊】炎明熹（Gigi）前晚假九展舉行第二場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，父母、好友姚焯菲和森美捧場。Gigi唱《流沙》時突然撥弄鼻樑位置說：「我係咪跌咗少少嘢？」原來眼妝的閃片掉落，她整理時不經意做出鬥雞眼，引得全場大笑。

Gigi邀請無綫劇《青春本我》飾演她爸爸的姜皓文任嘉賓，姜皓文稱看新聞知道「囡囡」拍《還有一艘救生艙》MV時演技大爆發，在鏡頭前話喊就喊，演唱會導演吩咐他上台考驗Gigi演技，即場示範「喜怒哀樂」表情。Gigi自嘲演戲時總是尷尷尬尬，姜皓文笑說：「咁我個女啲喜怒哀樂表情係差唔多嘅，但係佢呢個招牌笑容，真係第二個搵唔到。」Gigi亦考驗「爸爸」演技，姜皓文特意誇大表情搞氣氛。

譚詠麟探班鼓勵

姜皓文大爆拍劇期間叫糖水消夜，Gigi問是否點叫都得，他說是，叫幾多碗都可以。Gigi接着說：「嘩，你哋好有錢呀。」他覺得「囡囡」單純又可愛，令他有點擔心。Gigi送上繡有Black Pa（黑爸）的運動毛巾答謝，姜皓文祝福Gigi，希望她可以紅遍整個宇宙。

譚詠麟未能捧Gigi場，前日綵排時帶果籃探班，之後在社交網發文讚Gigi外形和唱功都是可造之材。Gigi感激譚詠麟支持，給她好多信心。

娛樂組

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