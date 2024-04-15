首場處男紅館騷 認有甩漏 洪嘉豪「聽媽媽的話」拒除衫騷肌

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

洪嘉豪穿西裝登場，獻唱多首歌曲，其間走近觀眾，用手機應用程式玩變臉與歌迷自拍。之後他脫外套，歌迷興奮大叫「除衫」，穿露腰裝隱約曬腹肌的他未有答應，稱花兩個月時間苦練身材，大嗌辛苦，「近期踎低起身或睡醒起身都會頭暈，身體好弱，健身教練勸我要多吃東西，為了這身形沒法子。媽咪今（前）晚也在場，除埋衫佢唔認我㗎啦，我入行時阿媽叫我唔好除晒衫，𠵱家咁樣已經好無安全感，仲有啲凍」。

洪嘉豪除曬琴技自彈自唱《逆便所》外，向來少跳舞的他跳唱《My Secret Park》，唱畢形容感覺如「打大佬」，聲稱已盡力，又說：「我最hit的歌都不是自己寫，我不會放棄，會繼續不停創作。」

爆Marf性格很「妹豬」

洪嘉豪邀得ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》演其妹的Marf任嘉賓，二人拖手合唱劇集主題曲《仍有心跳脈搏》。之後Marf脫去外套，上身僅用圍巾裹胸，性感演繹跳唱快歌《I'm Marf-elous》，她邊跳邊用手抽衫，慎防泄春光。

洪嘉豪說：「初認識Marf被她外貌騙倒，合作後才知她很『妹豬』，所以都幾惜她，她這個出場環節是我構思。」他透露有人覺得其處男演唱會名字太簡單有點hea，他解釋想用自己做示範，「香港哋有好多嘉豪，出道以來從未想過改藝名，啲人話我名字、樣貌與歌藝好普通平凡，沒想過能行到這一步，鼓勵大家不要怕失敗」。安歌環節，他有感而發說：「我過去有做錯事，對阿媽發脾氣。希望大家在受騙、被罵、傷害過或受欺凌後，都可以既往不究，洗個面重新做人。」

開騷壓力大 無胃口食嘢

完騷後，洪嘉豪自評首晚表現值70至80分，直認有甩漏，例如跳舞環節因台面較窄，差點站不穩，承諾尾場會做得更好。見他身形清減不少，洪嘉豪解釋：「其實沒有刻意減肥，可能因為開騷有壓力，食得不多，下午食少少已經想嘔，腰圍只剩27吋。」他表示過去3星期跟健身教練狂操體能，密集操出4嚿腹肌。說到母親不准他除衫，洪嘉豪笑言媽媽應該為他練出美好身段而驕傲。

表演期間分心向粉絲道歉

洪嘉豪自爆唱《隨波逐流》時，腦海想着其他事分心，揮手時被觀眾碰撞，幸沒有走音，認為是意外，「自己有責任要盡力，要同大家道歉，希望粉絲原諒。唱《只要你不尷尬》時，好多感觸，見到dancer著住我穿過的舊衣，好似見到好多個自己，有幾次好想喊，最終忍到」。提到為Marf設計如何出場，他透露是重演《那年盛夏我們綻放如花》的情節，感覺特別，而他不知Marf表演時頻頻抽衫。

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