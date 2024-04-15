明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首場處男紅館騷 認有甩漏 洪嘉豪「聽媽媽的話」拒除衫騷肌

洪嘉豪開騷露腰曬腹肌 嘉賓邱彥筒tube top下滑狂抽衫

【明報專訊】洪嘉豪首度假紅館舉行一連兩場處男騷《洪嘉豪Kaho Live 2024》，前晚開鑼。團中好友魏浚笙、練美娟、鍾雪瑩、強尼、Lolly Talk、鄺潔楹與陳穎欣等捧場；鄭裕玲、張敬軒、成龍和林盛斌等送花籃祝賀。洪嘉豪大曬琴技自彈自唱，又與舞蹈員熱舞。COLLAR成員邱彥筒（Marf）擔任嘉賓，性感登場跟洪嘉豪合唱。洪嘉豪自評首晚表現值70至80分，直認有些甩漏，承諾尾場會做得更好。

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑

洪嘉豪穿西裝登場，獻唱多首歌曲，其間走近觀眾，用手機應用程式玩變臉與歌迷自拍。之後他脫外套，歌迷興奮大叫「除衫」，穿露腰裝隱約曬腹肌的他未有答應，稱花兩個月時間苦練身材，大嗌辛苦，「近期踎低起身或睡醒起身都會頭暈，身體好弱，健身教練勸我要多吃東西，為了這身形沒法子。媽咪今（前）晚也在場，除埋衫佢唔認我㗎啦，我入行時阿媽叫我唔好除晒衫，𠵱家咁樣已經好無安全感，仲有啲凍」。

洪嘉豪除曬琴技自彈自唱《逆便所》外，向來少跳舞的他跳唱《My Secret Park》，唱畢形容感覺如「打大佬」，聲稱已盡力，又說：「我最hit的歌都不是自己寫，我不會放棄，會繼續不停創作。」

爆Marf性格很「妹豬」

洪嘉豪邀得ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》演其妹的Marf任嘉賓，二人拖手合唱劇集主題曲《仍有心跳脈搏》。之後Marf脫去外套，上身僅用圍巾裹胸，性感演繹跳唱快歌《I'm Marf-elous》，她邊跳邊用手抽衫，慎防泄春光。

洪嘉豪說：「初認識Marf被她外貌騙倒，合作後才知她很『妹豬』，所以都幾惜她，她這個出場環節是我構思。」他透露有人覺得其處男演唱會名字太簡單有點hea，他解釋想用自己做示範，「香港哋有好多嘉豪，出道以來從未想過改藝名，啲人話我名字、樣貌與歌藝好普通平凡，沒想過能行到這一步，鼓勵大家不要怕失敗」。安歌環節，他有感而發說：「我過去有做錯事，對阿媽發脾氣。希望大家在受騙、被罵、傷害過或受欺凌後，都可以既往不究，洗個面重新做人。」

開騷壓力大 無胃口食嘢

完騷後，洪嘉豪自評首晚表現值70至80分，直認有甩漏，例如跳舞環節因台面較窄，差點站不穩，承諾尾場會做得更好。見他身形清減不少，洪嘉豪解釋：「其實沒有刻意減肥，可能因為開騷有壓力，食得不多，下午食少少已經想嘔，腰圍只剩27吋。」他表示過去3星期跟健身教練狂操體能，密集操出4嚿腹肌。說到母親不准他除衫，洪嘉豪笑言媽媽應該為他練出美好身段而驕傲。

表演期間分心向粉絲道歉

洪嘉豪自爆唱《隨波逐流》時，腦海想着其他事分心，揮手時被觀眾碰撞，幸沒有走音，認為是意外，「自己有責任要盡力，要同大家道歉，希望粉絲原諒。唱《只要你不尷尬》時，好多感觸，見到dancer著住我穿過的舊衣，好似見到好多個自己，有幾次好想喊，最終忍到」。提到為Marf設計如何出場，他透露是重演《那年盛夏我們綻放如花》的情節，感覺特別，而他不知Marf表演時頻頻抽衫。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕COLLAR成員邱彥筒（Marf） 洪嘉豪

上 / 下一篇新聞