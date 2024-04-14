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娛樂

《寄生獸：灰色部隊》首播登美串流收視第6位 《皇室醜聞夜》屈居電影榜亞軍

【明報專訊】除了影視串流平台Netflix每周公布收視之外，美國收視調查公司Luminate也會公布當地每星期的串流平台成績，根據4月5至11日的一周資料，《雷普利》在劇集登頂，本月5日首播的韓劇《寄生獸：灰色部隊》亦以2.54億分鐘佔電視榜最高收視第6位。電影方面，Prime Video的《威龍殺陣》三連霸，Netflix新片《皇室醜聞夜》則屈居亞軍。

Netflix每周公布的收視，以旗下節目長度加收看時數綜合得出平均觀看次數為排名標準，而且涵蓋全球。Luminate公布的數字，串流平台不限，但只針對美國市場；Luminate統計本月5至11日的資料顯示，電視方面，本月4日在Netflix上架的《雷普利》，以超過6.7億分鐘成為冠軍。十大電視收視中，僅位列第5及改編自電玩遊戲的《異塵餘生》（Fallout）及第9位的《棕櫚上流圈》（Palm Royale）分別來自Prime Video及Apple TV+，其餘8部作品全屬Netflix，可見後者的觀衆佔有率獨大。

Netflix紀錄片集《無解謎團》、美劇《3體》及《瘋狂紳士幫》順次排第2至4位。《屍殺列車》延尚昊身兼編導兩職拍攝的《寄生獸：灰色部隊》，改編自日本漫畫，由《DP：逃兵追緝令》具教煥、《屍殺半島》李貞賢及《青春月譚》全少妮主演，本月5日首播，以2.54億分鐘排第6位，是唯一上榜的韓劇，其實美國串流平台合共兩部外語劇打入十大收視榜，除《寄》劇之外，德國劇《同盜中人》位列第10。競技真人騷《真•蛋糕》及紀錄片集《聖約之外：摩西的故事》分別排第7及第8位。

電影方面同樣是Netflix天下，不過《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）主演、重拍舊片《拳霸街頭》的《威龍殺陣》（Road House），上月21日在Prime Video上架，連續3周成為收視冠軍。另一打入十大收視的電影《冒牌死黨》（Rick Stanicky）位列第6，同樣來自Prime Video。《X檔案》姬莉安德遜（Gillian Anderson）主演《皇室醜聞夜》（Scoop），以2.78億分鐘屈居亞軍。該片取材自真實事件，從幕後觀點講述英國廣播公司《新聞之夜》製作團隊，如何設法取得深陷性醜聞的約克公爵安德魯王子專訪。意大利片《眼淚工匠》、法國電影《死亡邊緣》及紀錄片《雙面女弑親案》分佔第3至第5位。第7至10位順次為《流浪漢好波》、波蘭片《勉強無幸福》、南非片《獵者之心》，以及《Rebel Moon第一部：火之女》。

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