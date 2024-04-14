【娛樂場】《淡季報錯團》 娟姐Thor陳子豐澎湖追風

10主持分3組挑戰不同任務

主持包括練美娟 （娟姐）、駱振偉（Thor）、陳子豐、王雍泰（Nicky）、陳君浩（阿Bu）、黃凱逸（Zelos）、樊沛珈（Gi）、米露迪（Melody）、蔡寶欣（Pony）及Thomas Windle。他們分成3組，前往正值暴風雨季的蘇梅島，嚴寒風季的澎湖，以及新年空無一人的胡志明市，體驗淡季旅遊的另類玩法。節目組亦安排了神秘刺激的景點和任務給予一眾主持人。有指拍攝期間曾一度經歷生死關頭，主持們將與觀眾見證這趟旅程到底可以有幾「癲」、有幾「伏」。

跨海大橋騎單車迎風奔馳

首集娟姐、Thor及陳子豐揭開打卡天堂台灣澎湖的另一面，3人不是體驗水上活動，而是要感受適逢風季的澎湖到底有幾大風！節目組首先要求3人騎單車，在著名的澎湖跨海大橋上迎風奔馳。據稱風力強得使橋上的行人寸步難行，最後3人卻認為「無料到」，娟姐說：「又話會踩（單車）唔到嘅，無嘢喎師傅。」之後他們趕往被譽為整個澎湖位置最當風的景點──鯨魚洞，繼續追風。出發前Thor對娟姐說：「咁睇吓你企唔企得穩囉……個一姐位。」娟姐咬牙切齒說肯定要去。

為了測試風力有多強，陳子豐手持專業風力探測儀，與娟姐、Thor逆風步行至海邊，沿路被強風吹到披頭散髮，Thor頭上的冷帽亦被強風吹掉，之後便一直張開嘴巴，全程食風。雖然儀器表上顯示此刻的風力徘徊於6級強風和8級烈風之間，陳子豐和娟姐卻認為此刻的風勢比香港杏花邨感受到的超強颱風更為強勁。感受過烈風的威力後，娟姐一臉疑惑，問節目組是否肯定未來5天都要在澎湖拍攝。陳子豐聞言安慰對方說，估計稍後日子不一定如此大風。兩人繼而向喜歡追風的觀眾推介：「鍾意追風嘅朋友嚟啦，完全不用追，企喺到就有。」這時Thor已被強風吹到不適，並一度失聲，率先上車休息。

ViuTV《淡季報錯團》

4月15日起逢周一至五晚上11時播映