嘉賓馮允謙索簽名邀派心 炎明熹憶已故爺爺落淚 謝家人鼓勵

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Gigi九展演唱會前晚開鑼，除舞衣跟去年演唱會有改變，歌單亦有改動，今次棄唱MIRROR柳應廷歌曲《Jonathan's Soliloquy》及姜濤的《Dear My Friend,》，轉唱李榮浩《李白》及王若琳的《一生守候》；Gigi唱畢《李白》跟歌迷打招呼，「大家會唔會畀啲掌聲鼓勵我呢？為咗個颱風，過了半年先同大家見面，有無掛住我呀？其實我非常之驚，因為過了半年，勁驚大家對我期待極高，又驚做不好，咁就以後無得同大家見喇。」她指今次開騷是1.5版本，因加入不同新元素，挑選的曲目都是她最最最喜愛的歌曲。

再打後空翻全場high爆

Gigi在快歌環節換上熒光橙露臍裝，medley跳唱連串快歌，更被舞蹈員抱起打後空翻，引全場觀眾尖叫，氣氛high爆。當唱到內地組合牛奶咖啡的《明天你好》，Gigi突然感觸落淚，數度轉身背向觀眾冷靜，待情緒穩定後解釋：「這首歌其實是我小學時聽的，因為無諗過有朝一日可以做到歌手，想將這首歌送畀身邊陪住我的人，同逐漸離我而去的人，好似天上面的爺爺，分道揚鑣的同學、朋友，亦都要好多謝我的屋企人，接受我不開心的情緒，一路鼓勵我，這首歌對我來講很有意義。」

自評「唔滿意之中嘅滿意」

Gigi特別安排《聲夢》好友林智樂（Felix）上台合唱張學友的《花與琴的流星》；表演嘉賓請來馮允謙（Jay Fung），並合唱《報復式浪漫》，Gigi送上結他帶道謝，Jay Fung即要求Gigi在結他帶上簽名。Jay Fung對Gigi讚不絕口，「Gigi唱歌很好聽，咁細個又唱歌又做戲又返學又有禮貌，屋企人真的教得好好」。之後Jay Fung邀請平日抗拒做心心手勢的Gigi齊齊向觀眾派心心，令Gigi一臉尷尬，場面搞笑。encore環節，Gigi選唱莫文蔚的《The Way You Make Me Feel》及自己的歌曲《Only For Me》，演唱會圓滿結束。

Gigi騷後受訪，以「唔滿意之中嘅滿意」評價頭場表現，因出場前還有點緊張，又忍不住笑。對於相隔半年再開騷，仍在台上忍不住喊，她說：「點都唔知啲淚響邊度嚟，都預咗會喊，因綵排時有少少鼻酸感覺，到現場真係忍唔到，《明天你好》首歌真係令我感觸好大。」她否認因19歲大個女特別穿得性感。對於大騷纖腰獲讚，Gigi說：「綵排時發覺只吃適當嘅飯，體力支撐不到成個表演，所以出場前就刻意食多啲飯，如果大家覺得我條腰OK嘅話，真係要讚吓，本人條腰比較長，有助我做到後空翻。」又表示好想Jay Fung為她作歌，亦希望有機會合作。

讚粉絲拒幫襯黃牛黨

有報道指門票被黃牛黨搶購，粉絲仍堅拒幫襯，Gigi說：「係呀！我真係好欣賞佢哋，不過我都聽到有粉絲買黃牛，不會『彈』買黃牛的粉絲，因我希望他們改過自新，真的不要了，我會爭取更多表演機會。」

澄清與連鎖餐廳未完約

Gigi透露After Class隊友姚焯菲（Chantel）會回港看她演唱會，非常開心，但鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）因應付DSE未能捧場。問到曾傳緋聞的鄧家杰有否捧場？她說：「其實只見過對方一次，不知他會否來睇。」有指連鎖餐廳代言被前輩Twins取代？Gigi說：「唔好咁講，大家快樂就OK！合約未完，之後可能有其他合作。」

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