嘉賓馮允謙索簽名邀派心 炎明熹憶已故爺爺落淚 謝家人鼓勵

記者:林祖傑

攝影:劉永銳

Gigi九展演唱會前晚開鑼,除舞衣跟去年演唱會有改變,歌單亦有改動,今次棄唱MIRROR柳應廷歌曲《Jonathan's Soliloquy》及姜濤的《Dear My Friend,》,轉唱李榮浩《李白》及王若琳的《一生守候》;Gigi唱畢《李白》跟歌迷打招呼,「大家會唔會畀啲掌聲鼓勵我呢?為咗個颱風,過了半年先同大家見面,有無掛住我呀?其實我非常之驚,因為過了半年,勁驚大家對我期待極高,又驚做不好,咁就以後無得同大家見喇。」她指今次開騷是1.5版本,因加入不同新元素,挑選的曲目都是她最最最喜愛的歌曲。

再打後空翻全場high爆

Gigi在快歌環節換上熒光橙露臍裝,medley跳唱連串快歌,更被舞蹈員抱起打後空翻,引全場觀眾尖叫,氣氛high爆。當唱到內地組合牛奶咖啡的《明天你好》,Gigi突然感觸落淚,數度轉身背向觀眾冷靜,待情緒穩定後解釋:「這首歌其實是我小學時聽的,因為無諗過有朝一日可以做到歌手,想將這首歌送畀身邊陪住我的人,同逐漸離我而去的人,好似天上面的爺爺,分道揚鑣的同學、朋友,亦都要好多謝我的屋企人,接受我不開心的情緒,一路鼓勵我,這首歌對我來講很有意義。」

自評「唔滿意之中嘅滿意」

Gigi特別安排《聲夢》好友林智樂(Felix)上台合唱張學友的《花與琴的流星》;表演嘉賓請來馮允謙(Jay Fung),並合唱《報復式浪漫》,Gigi送上結他帶道謝,Jay Fung即要求Gigi在結他帶上簽名。Jay Fung對Gigi讚不絕口,「Gigi唱歌很好聽,咁細個又唱歌又做戲又返學又有禮貌,屋企人真的教得好好」。之後Jay Fung邀請平日抗拒做心心手勢的Gigi齊齊向觀眾派心心,令Gigi一臉尷尬,場面搞笑。encore環節,Gigi選唱莫文蔚的《The Way You Make Me Feel》及自己的歌曲《Only For Me》,演唱會圓滿結束。

Gigi騷後受訪,以「唔滿意之中嘅滿意」評價頭場表現,因出場前還有點緊張,又忍不住笑。對於相隔半年再開騷,仍在台上忍不住喊,她說:「點都唔知啲淚響邊度嚟,都預咗會喊,因綵排時有少少鼻酸感覺,到現場真係忍唔到,《明天你好》首歌真係令我感觸好大。」她否認因19歲大個女特別穿得性感。對於大騷纖腰獲讚,Gigi說:「綵排時發覺只吃適當嘅飯,體力支撐不到成個表演,所以出場前就刻意食多啲飯,如果大家覺得我條腰OK嘅話,真係要讚吓,本人條腰比較長,有助我做到後空翻。」又表示好想Jay Fung為她作歌,亦希望有機會合作。

讚粉絲拒幫襯黃牛黨

有報道指門票被黃牛黨搶購,粉絲仍堅拒幫襯,Gigi說:「係呀!我真係好欣賞佢哋,不過我都聽到有粉絲買黃牛,不會『彈』買黃牛的粉絲,因我希望他們改過自新,真的不要了,我會爭取更多表演機會。」

澄清與連鎖餐廳未完約

Gigi透露After Class隊友姚焯菲(Chantel)會回港看她演唱會,非常開心,但鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)因應付DSE未能捧場。問到曾傳緋聞的鄧家杰有否捧場?她說:「其實只見過對方一次,不知他會否來睇。」有指連鎖餐廳代言被前輩Twins取代?Gigi說:「唔好咁講,大家快樂就OK!合約未完,之後可能有其他合作。」

