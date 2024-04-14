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娛樂

JW買樓非同居 後悔遲雪卵 蘇志威陪太太採蜂蜜摘茶葉

【明報專訊】王灝兒（JW）、蘇志威、區瑞強及謝高晉前晚出席仁愛堂董事局交接就職晚宴。JW穿性感大露背晚裝擔任表演嘉賓，稱最近忙籌備新歌及打理飲品店生意，稍後開第3間分店。她早前在社交網透露已雪卵，解釋因未有結婚和生小朋友計劃，先專注事業，故買個保險，「家姐早已叫我雪卵，我都後悔無早點雪，身邊的朋友如想了解雪卵過程，我願意分享」。

JW剛以950萬元購入渣甸山一個單位榮升業主，興奮說前日終於完成交易，是首次置業，從小開始儲錢，不胡亂揮霍，現在要供樓更要小心用錢，手機壞了要買新的都好肉痛。單位面積約600呎，近父母居所方便照顧。她表示獨居，並非與男友同居，今年要努力工作。

不知LOONG 9加人兼分拆

蘇志威透露草蜢5月底在澳門舉行演唱會，之後到內地多個地方及馬來西亞等地巡唱，工作排至年底。他早前擔任《亞洲超星團》評判，透露因曾志偉病倒找他幫忙，製作單位對他滿意，才繼續做至完騷。提到LOONG 9加入3名內地成員及分拆兩隊發展不同市場，惹來不少爭議？他說：「係咩？我一直好忙，少留意新聞。剛陪太太劉小慧去完西雙版納拍攝，此行很有趣，入深山採蜂蜜及上高山摘茶葉，之後去日本探大女，她在當地學整甜品及麵包，有意開舖。（打本給女兒做生意？）有人打本給她開舖，好過我出錢，路要靠自己去行。」

記者：柯美

相關字詞﹕LOONG 9 蘇志威 王灝兒（JW）

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