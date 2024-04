MIRROR紐約登電視台被稱「新王者」 Anson Lo陳卓賢Stanley曬流利英語

過去韓團ITZY、SEVENTEEN、GOT7及加拿大歌手Shawn Mendes曾現身《Good Day New York》,今次MIRROR獲邀接受主持Curt Menefee及Rosanna Scotto訪問。FOX5 New York在社交平台以「the new kings of Cantopop」形容MIRROR,指他們正建立一個全球粉絲團。

錄影廠跳唱新團歌

12子在節目跳唱新團歌《Day 0》,但因錄影廠場地所限,跳唱時只能以「走鬼」形式輪流入鏡。訪問以Anson Lo、Ian及Stanley發言,大曬流利英語,Anson Lo表示這次海外巡演深深感受各地粉絲熱情,抵埗一刻在機場受粉絲熱烈歡迎,所到之處也有歌迷守候,舞台上聽到歌迷尖叫歡呼聲,十分享受和感動。Rosanna Scotto問12子來到紐約後,可有時間四出遊覽或品嘗薄餅?Ian說他們前一晚才到埗,睡約兩個小時就來電視台。他表示MIRROR來紐約前已在三藩市及洛杉磯完成演唱會,正期待在紐約UBS Arena開騷。MIRROR被問最想跟哪個藝人表演?Stanley說是NBA球星Dame D.O.L.L.A,稱隊中數名成員均是NBA球星的超級粉絲,能跟Dame D.O.L.L.A合作感榮幸。

Anson Lo即場曬舞技

Curt Menefee邀他們介紹香港流行音樂,Anson Lo稱MIRROR一直努力擁抱及吸收世界各地的不同類型音樂,並加上香港的獨特旋律風格,認為香港流行音樂無處不在,大家何時何地也能聽到。Rosanna Scotto問隊中誰人跳舞最好?Stanley稱是Anson Lo,後者即場示範如何性感地擺動身體。Rosanna Scotto再問隊中誰唱得最好?Stanley及江生(AK)同指着Ian,Ian笑笑口沒說話。除FOX5 New York,MIRROR亦到CNN及串流音樂平台Pandora等受訪,姜濤及Stanley在社交網分享CNN招牌照片。

MIRROR事後分享參與訪談感受,Anson Lo說︰「今次好榮幸上到FOX這個節目,由細到大都無諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目,甚至可以在上面表演兼同主持玩,這件事對我來講好奇妙。我哋以MIRROR這個身分見識了好多,特別是紐約,因這地方真係好大,更加令我哋覺得自己好渺小,這是好好的第一步,令我哋更加有動力繼續前進。」

姜濤︰望更多人聽到我哋作品

呂爵安(Edan)說︰「好榮幸,無諗過可以到海外訪談節目,同時亦好緊張,因在不熟悉的地方,然後要表演,仲要接受英文訪問。大家都好緊張這次表演同訪談,但我覺得大家都好盡力做到最好。好開心有這個機會,希望未來有更加多機會。」Stanley說︰「上到FOX感覺是超級Amazing,我哋非常珍惜今次機會,希望做得再好些。」姜濤說:「我哋好開心有這次機會,希望未來日子可以有更多人聽到我哋的作品。」

姜濤、Edan、Anson Lo、Stanley、柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)走到播放他們視頻的屏幕下打卡,Edan在社交網留言:「今天是很特別又很緊張又很刺激又很夢幻的一天,感謝你們無論在任何時候,在任何地方都這麼支持我們,我們一定會堅定地向前方進發,請繼續和我們一起走這趟旅程!」

娛樂組