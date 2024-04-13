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娛樂

【開箱】《美帝崩裂》 暗黑政治寓言 向第四權致敬

【明報專訊】先後憑《奇異女俠玩救宇宙》和《鯨》揚威奧斯卡的獨立製作公司A24，今年再推出話題新作《美帝崩裂》（Civil War），美國剛於4月12日開畫，香港提早一天公映，截稿前「爛番茄」網站綜合163篇影評文章，結果獲得84%高分，觀眾好感度更達86%；故事講述美國在不久將來爆發內戰，地方勢力圍堵白宮，誓殺總統而後快；另一方面，前線記者冒着生命危險，趕赴華盛頓報道最新戰况。這部暗黑政治寓言，但願不會變成預言。

虛構近未來為背景

美國總統大選將於今年11月舉行，現任總統拜登和前總統特朗普再次代表民主及共和兩黨對決，在此政治敏感時刻，新片《美帝崩裂》由《智能叛侶》雅歷士加蘭（Alex Garland）自編自導，《世紀末婚禮》康城影后姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）與《Priscilla》威尼斯影后佳莉施班尼（Cailee Spaeny）合演，原定4月26日開畫，最終改為跟1861年美國南北戰爭爆發的4月12日上映，意圖不言而喻。

《美帝崩裂》故事以虛構的近未來為背景，講述美國加州及得州等地宣布獨立，另組「西部力量」及「佛羅里達聯盟」等軍事勢力，藉以向美國政府宣戰。全國各地記者為了緊貼戰事，不理自身安危，冒着炮火趕在反抗軍採取終極行動前，搶先抵達首都華盛頓，直擊報道戰爭實况。

資深戰地記者李（姬絲汀登絲飾）、祖爾（華格拿慕拉飾）和森姆（史提芬韓德森飾）收到反抗軍已經逼近白宮的情報後，決定繞道趕赴華府，新入行記者積絲（佳莉施班尼飾）請求隨行，李原本以人身安全為由拒絕，祖爾卻持相反意見，結果兩代記者在採訪過程中不斷磨合和反思，彼此上了人生寶貴一課，生命軌迹亦因此改變。

佳莉施班尼前途無量

「西部力量」最終能否推翻白宮政權，結局在此不贅，但電影以佳莉施班尼拍了一張「年度最佳新聞照片」作句號，手法值得一讚。現年25歲的佳莉，戲中飾演23歲新入行記者可謂毫無違和感覺，她跟姬絲汀登絲在記者聚集的酒店大堂初次見面，無論外表抑或語調都很青澀，正好跟滄桑老練的姬絲汀形成強烈對比。都說革命不是請客食飯，佳莉見識過戰爭的可怕和人性的醜惡後，短短數天已急速成長，最後跟隨反抗軍直搗白宮所流露的眼神，明顯變得強悍而堅定，演技令人讚賞。

2018年憑《悍戰太平洋2：起義時空》出道的佳莉施班尼，演過《賊眉賊眼大酒店》及《為副不仁》等電影，去年憑《Priscilla》榮登影后，緊接《美帝崩裂》後再有《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）暑假登場，相比其他同齡女星，前途無可限量。

僅壓軸有槍戰戲

《美帝崩裂》宣稱製作費7500萬美元（約5.85億港元），相比荷李活商業片如《哥斯拉×金剛：新帝國》或《沙丘瀚戰：第二章》等動輒過億美元巨製，當然不值一哂，但對獨立公司A24來說，已是成立至今最大投資項目。不過，且別誤會《美》片將會出現大量戰爭場面如《雷霆救兵》或者《黑鷹15小時》，導致製作費大增，事實剛好相反，全片只有壓軸一場「西部力量」圍剿白宮的大規模爆破和槍戰戲分，如果觀眾抱着錯誤期望入場，恐怕失望而回。

身兼導演和編劇的雅歷士加蘭表示，《美帝崩裂》刻意不提美國爆發內戰的原因，任由觀眾自行想像，或者對照現實政治環境，可能更覺心寒。事實上，美國多個州份不滿聯邦政府的聲音已愈來愈響亮，例如2015年加州便曾發起Calexit獨立運動，得州眾議院議員去年亦提倡獨立公投，雖然未能成事，但已見到離心，隨着《美》片公映，將會產生推波助瀾作用？抑或令人反思戰爭的意義？值得深入探討。

上映日期：4月11日

相關字詞﹕史提芬韓德森 華格拿慕拉 佳莉施班尼 姬絲汀登絲 雅歷士加蘭 美帝崩裂 開箱

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