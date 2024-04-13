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娛樂

《帝國驕雄2》CinemaCon曝光 瞄準奧斯卡 《死侍與狼人》劇透9分鐘片段

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon本月8日開始一連4天在賭城拉斯維加斯舉行，前日最後一天輪到派拉蒙和迪士尼先後登場，介紹即將上映新片；其中7月24日在港上映的《死侍與狼人》，放映了9分鐘片段。曾為羅素高爾（Russell Crowe）帶來金像影帝殊榮的《帝國驕雄》，除了導演烈尼史葛（Ridley Scott），幕前換了全新班底，相隔逾20年再拍續集，亦於CinemaCon公開首條預告片，很大機會以明年的奧斯卡為目標。

去年迪士尼電影票房一般，就算Marvel旗下的超級英雄片《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、《Marvel隊長2》，成績也未如理想；所以前日在美國影視博覽CinemaCon最後一天，Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）御駕親征，伙安東尼麥奇（Anthony Mackie）宣傳《美國隊長4：勇敢新世界》，並首次發放片段。

據美媒報道，安東尼麥奇飾演新一代美國隊長，片段中奉召到白宮跟扮演美國總統羅斯（Thunderbolt Ross）的夏里遜福（Harrison Ford）見面，後者要求他重建復仇者聯盟；鏡頭一轉，夏里遜福感激他解決了危機。《美國隊長4》將於明年2月14日上映。除了安東尼，狄維莊遜亦親到現場宣傳《魔海奇緣2》，並介紹片中的新歌曲及色彩繽紛片段。

迪士尼前日還發布了今年內上映的《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes）、動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2 ）和《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King），以及《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）的最新片段。不過觀衆焦點，落在《超時空亞當計劃》桑里維（Shawn Levy）執導的《死侍與狼人》身上。此片屬《死侍》系列第3集，雖然「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）未有到場，但桑里維聯同奇雲費格現身，並公開9分鐘片段。大會安排以死侍與狼人造型登場的臨時演員，警告現場觀衆片段中有極多粗口，要求大家關掉手機，聲稱禁止錄影。

導演桑里維表示全新9分鐘片段是特地為在場觀眾炮製，而且比早前公開的預告片更瘋狂爆笑，更百無禁忌。據悉片中死侍帶來出位對白，「令人厭惡的霍士，我要去迪士尼樂園，滾蛋！」其實過去兩部《死侍》均由20世紀霍士製作，新一集正式回歸Marvel，成為迪士尼旗下電影。片段中也有死侍將敏感的可卡因題材惡搞成《魔雪奇緣》歌曲，以及驚喜生日派對上，保安部隊被誤認是異國舞孃，死侍更對一群揮舞警棍的暴徒說：「雖然這是迪士尼電影，但這不是電影《風月俏佳人》！」據悉這9分鐘片段雖禁止錄影，但已成網絡熱話。《死侍與狼人》講述死侍發誓不再當超級英雄，在一家二手車行工作，與一群老同事和朋友平淡度日，但「時間變異管理局」令死侍重回超級英雄陣地，狼人亦於另一時間線強勢加入。

「雷神」宣傳《變形金剛》動畫

派拉蒙電影前日亦介紹了旗下即將上映的新片，包括「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）和《殺手列車》拜仁亨利（Brian Tyree Henry）現身宣傳有份配音的《變形金剛》系列動畫《Transformers One》。《黑豹》女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）與《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）亦到場宣傳《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One），焦點卻是烈尼史葛執導的《帝國驕雄2》，上集當年獲奧斯卡12項提名，最終捧走最佳電影、服裝設計、視覺效果及音效等5獎，男主角羅素高爾亦登上影帝寶座。逾20年後，續集將於11月22日上映，估計再次「衝奧」，烈尼史葛繼續執導續集，幕前則換上金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）伙拍《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）和《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）演出。前日在CinemaCon發放《帝國驕雄2》首條預告片，烈尼史葛指新片比上集更精彩；片段可見保羅麥斯卡扮演鬥士，跟猴子及騎在犀牛上的士兵有一番激鬥，鬥獸場則灌滿水展開船戰。佩特羅帕斯卡飾演厭戰軍人，丹素華盛頓則似乎扮演保羅麥斯卡的師父，引導他反抗政權。

相關字詞﹕死侍與狼人 帝國驕雄2 美國影視博覽CinemaCon

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