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娛樂

【娛樂場】《但願人長久》 吳慷仁為角色做到極致

【明報專訊】早前舉行第30屆香港電影評論學會大獎，金馬影帝吳慷仁憑主演港片《但願人長久》擊敗《金手指》梁朝偉，奪最佳男主角；並憑該片角逐周日（14日）舉行的第42屆香港電影金像獎最佳男配角，被看高一線。

新移民姊妹與吸毒父

《但願人長久》正在港上映，由著名導演關錦鵬監製，新晉導演祝紫嫣自編自導自演，故事講述來自湖南的新移民子圓與子缺兩姊妹在香港成長，母親為生活在外兼職，父親經常不回家，子圓代母職照顧年幼的妹妹，雖克服語言隔閡，但新移民的身分始終揮之不去。後來父親因吸毒被捕及反覆入獄，姊妹學會自立自強，度過了與父疏離並欲反抗逃離的年少時期。原以為長大後能徹底擺脫父親的枷鎖，卻發現自己喜歡的所有人與事，都帶着父親的影子，都與童年某個回憶有關。驀然回首父親已白髮蒼蒼，子圓和子缺是否能放下過往的芥蒂，重新修復父女關係？

虛弱蒼老瘦到52公斤

電影章節劃分3個時期：1997年、2007年、2017年，分別由6名演員飾演3個時期的姊妹，吳慷仁演父親，是從湖南到香港討生活的新移民，由40歲演到60歲，隨着年紀增長，身形愈來愈瘦，一舉手一投足都顯得格外虛弱蒼老。祝紫嫣透露當時吳慷仁為了這個角色，瘦到僅剩52公斤（約114磅），令她忍不住心酸直呼：「他真的好老、好憔悴啊！」她指吳慷仁戲裏戲外判若兩人，慨嘆很難有演員可以做到這麼極致，非常幸運能夠跟對方合作。

化老妝搭地鐵到處閒晃

吳慷仁為演繹頻繁進出監獄的癮君子父親，反覆減重又增胖，塑造角色除肉體改造及苦學不熟悉的語言，還要讓自己徹底沾染這角色的氣味；他化老妝搭地鐵到處閒晃，或坐在公園看人下棋，也去了許多遊民落腳處，並造訪戒毒中心，將這個父親角色在心中一點一滴成形。

祝紫嫣當初籌拍《但願人長久》時，希望能夠找最喜歡的人當監製，沒想到劇本給關錦鵬看後，對方被打動答應邀約。關錦鵬表示16年前就看中當時還是模特兒的吳慷仁，邀對方演出電影《渺渺》。

關錦鵬被劇本打動

關錦鵬看到吳慷仁這幾年的表現有目共睹，「以前我覺得他帥氣、形象好，現在真的不一樣了！不同角色在不同狀况，他抓得很準確，看到他的成長」。吳慷仁片中由中年演到老，曾一度抓不到60歲老人的感覺，關錦鵬跟他分享當年執導《阮玲玉》時，張曼玉為演活角色，每天到工作室化妝、穿旗袍，對着鏡子走路。吳慷仁沒拍戲時花兩小時化老妝出門，慢慢抓到老人的感覺，走路、吐痰學得維妙維肖。

相關字詞﹕祝紫嫣 吳慷仁 但願人長久

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