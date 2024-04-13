明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

姜濤睇NBA憶故友「用我眼睛幫你看」

【明報專訊】MIRROR成員姜濤熱愛籃球，趁到美國巡演，跟隊友呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）入場觀看NBA球賽，更獲NBA官方Instagram發文歡迎。姜濤昨日在社交網撰文透露入場看NBA球賽，想起曾一同打籃球的故友，內心感觸。

自爆堅持維園打籃球原因

姜濤表示籃球對他來說，是表演以外第二重要的事，讓他認識人生中最重要的幾個朋友。學校放暑假的兩個月，他幾乎每天在維園籃球場，從中午打到晚上關燈，維園的阿叔、阿伯幾乎是看着他長大，這個讓他感到有安全感的地方，不想因成名放棄，所以就算被人看着不自在，從出道到現在還堅持在那裏打波。他記得跟身邊最好的幾個朋友從小約定，長大掙錢一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至幻想將來大家娶妻生子後，一起去看遍所有NBA的主場，他說：「現在這個夢想，雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了。」他指雖然故友最愛的球星未有上場，但相信對方已經很開心。他很感謝籃球讓他的人生開始變得精彩起來，當遇到質疑時，會想像球員心態：「踏上舞台，就要心無旁騖，專心擊敗我的對手們。」

娛樂組

相關字詞﹕姜濤

上 / 下一篇新聞