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娛樂

楊茜堯復出拍劇被大女投訴 蘇韻姿談離巢無綫：我唔食辣

楊茜堯開工拍劇被大女投訴 兩個夠晒數再懷孕機會微
蘇韻姿回應無綫續約條件過辣傳聞︰我不吃辣的

【明報專訊】楊茜堯、林夏薇、蘇韻姿等前晚出席劇集《黑色月光》煞科宴，無綫高層樂易玲與監製鍾澍佳透露會爭取在台慶檔播出。楊茜堯感謝鍾澍佳給予復出機會，因懷孕及照顧小朋友相隔兩年再拍劇，覺得是好時機，希望未來兼顧到家庭與工作，遇到適合工作會接，但亦不想錯過子女成長期。蘇韻姿剛宣布約滿離開效力8年的無綫，否認跟工作態度欠佳有關，只想趁尚有青春多嘗試。至於有指無綫續約條件過辣，她表示不食辣。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

楊茜堯與羅子溢育有快將4歲女兒羅翊心（小珍珠）及兩歲兒子Eden，她未有計劃再生第3個，稱機會微乎其微，「現在已很完美，湊兩個小朋友很勞累，要照顧換衫、飲奶、返學及假日活動等」。

楊：子女爭玩具激到頭痛

楊茜堯指小珍珠已知道父母會在電視畫面中出現，但她與老公主演的劇集，暫時不適合讓子女欣賞。她早前趁回鄉祭祖，與媽咪、家姐楊卓娜及小珍珠到田園摘士多啤梨及到處逛街，兩歲兒子則在家中獨霸玩具，盡量減低姊弟摩擦，「子女年紀相近會爭玩具，家姐咬弟弟，弟弟學識反咬家姐，家姐又試過出手抓人。激死，我很頭痛，要嗌No，逐個捉入房關埋門講道理，有時會叫老公教」。她又指女兒開始識「講數」，要求多陪伴，「她最近學識講『媽咪不要外出拍劇太耐，可不可叫爸爸去拍？』今（前）日我準備出門工作，個女又問會否去很耐，我說很快回家，她就安心」。

林夏薇首演反派有大尺度親熱戲

楊茜堯透露劇中角色以復仇為主，親熱戲則交給林夏薇。她拍該劇時，老公主演的《婚後事》正播映，也應要求捱眼瞓捧場看了兩集，覺得劇情寫實及感動。對於被老公投訴點評太簡潔，她笑說：「評語夠精準就可以，稍後我會抽時間再煲他部劇以示支持。」網民將她在《宮心計》演出畫面加入《婚後事》片段惡搞，她說：「老公開條片給我睇，我笑一笑就瞓，知道網上流傳很多我舊作的二次創作。」

林夏薇透露初次演反派，角色很沉重，拍攝時沒機會「萬歲」請食飯，今次首度跟劇組聚餐感開心，但王浩信身在北京工作缺席。她透露劇中有愛情動作戲，「對我來講尺度很大，跟王浩信和馬志威都有對手戲」。

蘇：趁青春轉換工作環境

蘇韻姿日前宣布離巢無綫，稱參與幾部劇及綜藝節目未播出，將來作品播映，樂意配合宣傳，希望跟觀眾見面。她目前自由身，嘗試接工作，也期待多參與舞台劇，「我讀大學時主修戲劇，對演音樂劇感興趣，也想參與助導工作」。之前傳她因拍劇態度差和遲到遭無綫雪藏？她否認離巢跟傳聞有關，「大家開工很開心，我正跟《愛‧回家之開心速遞》的熊家成員約食飯，只是我覺得在公司做了8年，趁現在還有少少青春，想轉換工作環境」。有指無綫續約條件過辣？蘇韻姿爆出一句：「我本身不食辣的！食辣會皮膚敏感。」之後再說：「沒這回事，外界不會知道續約條件，只是雙方傾過後，公司理解我想出去多嘗試。」

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