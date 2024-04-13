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娛樂

爾冬陞想卸任主席 呻無人願接棒 指金像獎頒獎禮現「座位災難」

【明報專訊】第42屆香港電影金像獎頒獎禮周日（14日）假文化中心舉行，昨日金像獎協會董事局主席爾冬陞聯同錢嘉樂、余安安、梁李少霞、何啟華及伍詠詩等，在文化中心露天廣場舉行拜神儀式。爾冬陞為座位安排吐苦水，形容是災難，希望大家給予體諒。他連續擔任金像獎主席8年，稱一直想卸任，但未找到合適人選，明年入行50年，想留多些時間給自己，亦會協助接任人。

記者：柯美

攝影：林祖傑

爾冬陞談到座位安排大感頭痛，他說：「頒獎禮場館座位有限，全院得1700多個座位，樓下不足800個，還要拆掉部分座位來搭建控制台和擺放攝影機等，優先處理候選人、頒獎和表演嘉賓合共158人，大原則可攜眷出席，還有14個屬會代表，盡量做到每會10張飛，但仍欠80多張，希望行家知道我們的難處，坐二樓的視線都不差。」他透露有些人理解和合作，但也有些人不滿意，他重申：「希望大家諒解。」

場館與紅地氈有人數限制

爾冬陞表示座位安排問題一直存在。有建議在紅館舉行？他說曾有兩屆在紅館辦，但成本太高，亦有人反映樓梯太斜，目前選擇文化中心舉行是最適合，「不敢講我們辦得有幾好，但行紅地氈的維港景色，是其他影展無法取代」。談到紅地氈，他表示去年有「團隊」粉絲為一睹偶像風采，在紅地氈露宿3日，由於屬公眾地方不能圍封，難以阻止他們進入，他說：「每年10月為下屆金像獎做準備，跟消防及警方溝通，場館及紅地氈有人數限制，紅地氈公眾位置只可容納200人，不能開放給所有人入內，並要嚴格預留安全通道，所以場內走廊通道要保持暢通，若人數超標會被警告。」他公開這些事情，是希望行家知道和體諒。他說會酌情和微調藝人同行的助手及梳化服人數，但原則上不可以超過4人，有些候選人的配偶亦未必獲安排坐隔籬。

入行快50年 留時間給自己

爾冬陞連續8年擔任金像獎主席，表示一直想退位，無奈未找到合適人選。他稱心目中有兩三名合適人選，但他們又不願接棒，「有人願意做，都要時間交接，明年是我入行50年，想留多些時間給自己。好多人開玩笑說人生有幾多個10年，我已無幾多個10年，已經兩年無去潛水！」他認為就算不在任，也會將自己的經驗協助他們，讓他們不要遇到那麼多挫折。

阿Dee盼《毒舌大狀》橫掃獎項

本屆金像獎頒獎禮，邀得日本導演是枝裕和頒發最佳電影，揭曉之前，先由5部獲提名電影的演員，包括《白日之下》周漢寧、《年少日記》陳漢娜、《命案》伍詠詩、《金手指》岑珈其及《毒舌大狀》何啟華（阿Dee）引言介紹。

阿Dee表示曾介紹《拆彈專家》，當時ERROR仍未出道，他說：「今年第4次出席金像獎頒獎禮，我以電影演員姿態上台，獲得金像獎肯定，希望能更上一層樓，有朝一日獲提名。不過演技要很長時間浸淫，不是一兩部作品被稱讚就等於成功，演員修養是無止境的，我會繼續奮鬥。」他指自己有私心，看好《毒舌大狀》奪最佳電影，希望大滿貫，橫掃所有獎項，若黃子華奪影帝，他會瘋狂尖叫，笑言可能因此被列入黑名單，明年不准進場。

相關字詞﹕何啟華(阿DEE) 爾冬陞 第42屆香港電影金像獎頒獎典禮

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