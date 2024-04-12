柳俊烈打高球好笑容 見韓媒避談失戀

柳俊烈前日到美國出席高爾夫球活動，吸引大批韓媒到場。柳俊烈打波時表現輕鬆，不時露出燦爛笑容，當被問及戀情時，他即微笑拒答：「我不想多說，如有需要的話，請聯絡經理人公司，他們會以書面方式回覆。」繼續貫徹低調作風。

柳俊烈主演影視串流平台Netflix韓劇《The 8 Show》，昨天宣布下月17日上架。劇集改編自網漫《Money Game》及《人性競技場》，由《緊急迫降》韓在林執導，講述8名參賽者被困在一棟8層高的神秘大樓中，參加一場既誘人又危險的真人騷，只要在節目逗留時間愈耐，便能獲得更多獎金。昨日公開預告片充滿懸疑氣氛，柳俊烈在桌上發現紅色信封，「僅需提供時間，即可包吃包住，還可獲得巨額獎金」。同劇拍檔包括《有利的詐欺》千玗嬉、《閨密盜賞團》朴正民、《無法抗拒的他》李烈音、《夫妻的世界》朴海俊、《毒戰寒流》李周英、《Times》文晶熙及《延遲的正義》裴晟佑。

文：蘇珮欣