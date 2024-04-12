《非凡醫者》 亞氏保加症患者踏上醫生路

張晚意劇中飾演天才醫生陳輝，是亞氏保加症患者，跟人溝通存在障礙，在潘院長（王志飛飾）支持下進入普雲醫院做實習醫生，跟比他早一年入行的新手醫生袁野（姜珮瑤飾）、賀同（鄭雲龍飾）相遇，三人互相扶持。故事通過陳輝這年輕醫生的成長和治癒故事，展現內地醫療體制的百態，情節有人認為誇張，但也有觀眾感共鳴讚貼地。

人氣小生張晚意被角色打動

《非凡醫者》在內地開播前受注目，除了是陸川的首部執導電視劇，也因人氣小生張晚意，後者受訪時坦言知道跟陸川導演合作就開心答應了，而且陳輝的角色也打動了他。拍攝前他要做很多準備功課，要了解AS患者的日常，看了很多訪談節目與紀錄片，劇組也提供醫療指導建議，讓他建立陳輝這個人物。不過《非凡醫者》開播初期亦被網民關注「抄襲」情况，質疑是否有買版權。

《非凡醫者》較近似美版的《好醫生》，第一集介紹陳輝出場，是他第一日到普雲醫院返工，路上遇到小童發生意外，急需在街上為傷者做手術，圍觀途人拍攝現場情况在網上瘋傳，跟美版《好醫生》是90%相似度。不過之後的劇情發展也趨向本地化，也交代了陳輝的家庭背景，因他是亞氏保加症患者而發生很多問題，惹暴躁父親追打，幸他的家姐守護身邊，但她在意外中離世，童年時代的陳輝也因此遇上潘院長，令他走向醫生的路。

首集跟美版《好醫生》90%相似

由於陳輝是亞氏保加症患者，故在醫院跟同事及病人的溝通不斷發生衝突，帶來很多麻煩。《非凡醫者》沒有太神化陳輝的醫術，導演陸川在頭兩三集便要陳輝面對患者在他眼前失救死去的痛，有網民讚這處理好大膽。故事也有親情，離婚夫婦面對須移植肝臟的兒子，爸爸已另娶，且現任妻子剛誕下新生兒，他怕危險不想捐肝，企圖以金錢解決「買肝」，最後勇敢上手術牀捐肝；當觀眾以為是大團圓，但這個爸爸離開手術室後就在陳輝面前死去，令人哭慘了！

故事平實 沒神化主角醫術

《非凡醫者》沒太多男女愛情發展，較多是家庭倫理糾纏，故事平實。不過劇情發展到後期，有網民批評故事鬆散，有虎頭蛇尾之嫌，在豆瓣評7.1分，中規中矩，但亦有網民要求導演陸川拍續集。