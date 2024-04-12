負評變奮鬥動力 古淖文自嘲江湖味成賣點

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

古淖文在《中年好聲音2》決賽憑英文歌《Feeling Good》獲評判一致給滿分勇奪冠軍，但賽後出現負面報道，當中包括傳與評判之一肥媽（Maria Cordero）關係友好，獲對方在背後發功，惹造馬之嫌。他對傳言一笑置之，「傳到肥媽可以隻手遮天控制賽果嗎？其實由報名到海選面試，我都沒通知她，直至確認入圍才相認。畢竟我與肥媽相識10多年，以前還一齊登台，知道要避嫌根本好難。事實是疫情的幾年都沒見面，只有間中互相問候」。

感情空白 享受單身

古淖文表示最初看到網上劣評如潮，如「唱歌難聽」、「黐肥媽拉關係」、「江湖味濃」等都會有少許不開心，後來調節心態，懂得將「有人彈好過無人理」安慰自己，將負評變為奮鬥動力，「自知個樣生得衰，不認識我的人會覺得不夠友善，一定不及譚輝智樣子可愛，令人很易受落。希望以後獲大家了解，發現古淖文原來是傻更更的人」。他稱2019年經歷人生低潮，對前景大感迷惘，靠好朋友耐心開解才能逐步走出低谷。談到個人感情生活，古淖文稱10年沒拍拖，目前感情生活一片空白。對於有人懷疑他的性取向？他說：「由得別人去懷疑，我夠堅定就得！鍾意男定女這個問題……或者可以說我太愛自己，好享受一個人生活，沒有另一半都可以，有朋友陪已經足夠。」

亞視出身不能改變

36歲古淖文較亞季軍39歲譚輝智、43歲顏米羔年輕，但衣著打扮卻常被批評帶有「江湖味」和「亞視味」。他自覺參加比賽經歷近9個月的磨練，已有脫胎換骨感覺，然而兩種「味」未必能一朝一夕洗走，也不刻意用方法洗，一切順其自然，「我真的亞視出身，這是我過去的歷史，不能改變。當日導師谷婭溦安排我演繹陳百強的《盼望的緣份》，最初好擔心，因自知唱慢歌輸蝕，結果有好多網民留言說被我歌聲感動到喊，覺得從那次開始，逐漸開始擺脫江湖味」。他稱受已故偶像梅艷芳百變形象影響，敢嘗試不同風格，玩妖味、騷味、撈味都可以，自嘲江湖味可能成為他的賣點！他對身形管理也很有要求，因此經常健身，下一步想挑戰模仿韓星，走型格路線，帶來耳目一新感覺。

盼率戰友澳門開騷

古淖文目前想專注唱歌，未想過分心拍劇。有網民提議外形和說話都「鬼鬼哋」的他，可加入《愛•回家之開心速遞》扮演南亞裔外賣速遞員角色，他大讚想法有創意，但擔心演技未夠班，記對白又差，所以不敢自薦拍劇。他自爆入行處男作是2010年亞視的處境劇《香港GoGoGo》，跟好戲之人鮑起靜、吳浣儀及姜皓文等合作，非常開心又難忘。至於綜藝方面，有興趣跟肥媽拍攝飲食節目，但無意取代陸浩明在肥媽心目中的契仔地位。自獲得《中年2》冠軍後，本身在澳門演出的他確實多了不少工作，最想跟師兄姐周吉佩、李佳及龍婷等多接出騷工作，還希望能夠衣錦還鄉，帶領《中年2》一班戰友到澳門開騷；亦計劃稍後跟粉絲搞見面會，答謝大家的支持。