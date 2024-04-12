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娛樂

伙姜濤邱士縉睇籃球賽 NBA官方IG發文歡迎 呂爵安超驚喜︰呢鋪真係光宗耀祖

MIRROR與Dame D.O.L.L.A拍英文團歌《Day 0》MV齊變粉絲

【明報專訊】男團MIRROR積極開拓海外市場，近月展開世界巡迴演唱會，繼英國站後，目前正舉行美加站巡演。12子趁演出空檔四出遊覽充電，熱愛打籃球的姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）連日相約觀看NBA球賽，更受注目登上NBA官方Instagram，令他們大感驚喜，Edan形容是光宗耀祖。MIRROR第二首英文團歌《Day 0》請來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，12子拍MV時變粉絲，姜濤更爭取傳波給對方的機會。

MIRROR早前登美國權威音樂雜誌Rolling Stone年度名單「Future25」，成為唯一入圍的亞洲男子組合。他們感開心及榮幸，希望可將廣東歌帶到更大市場，燃起大家對廣東歌的喜愛及關注。

眾球星缺陣 Edan自嘲黑氣石

12子剛完成三藩市及洛杉磯兩站巡演，稍後到紐約及多倫多開騷。他們趁小休吃喝玩樂，姜濤、Edan及Stanley結伴觀看NBA球賽，繼日前看洛杉磯湖人的賽事後，昨日又出動看洛杉磯快艇的比賽，NBA官方Instagram（IG）上載3子在觀眾席的合照，以及留言歡迎他們從香港來到洛杉磯，標籤MIRROR及他們的名字。姜濤與Stanley得知登上NBA官方IG後大叫「OMG」，Edan說︰「呢鋪真係光宗耀祖，黐線級Level。I love you NBA！」不過他後悔沒打扮上鏡，「呢個故事教訓我哋，出街最好都係整頭髮化番妝」。他自嘲又做「黑氣石」，多名球星Paul George、Kawhi Leonard、Russell Westbrook及James Harden都缺陣，他拍片慘叫：「又黑氣石喇！點算呀！」Stanley與姜濤連聲嘆氣，扮怪責Edan。

Dame D.O.L.L.A參與拍新團歌MV

MIRROR推出第二首英文團歌《Day 0》，請來NBA超級球星Dame D.O.L.L.A合作，令12子興奮及感榮幸。副隊長江生（AK）稱出《Rumours》時已有出第二首英文歌的打算，因當時與Kicks Crew合作，促成Dame的參與。Edan說：「Dame是𠵱家NBA的Super Star，所有打籃球，甚至未必識打籃球，都可能聽過他的大名，今次同他合作是好Crazy同夢幻的一件事。Dame無架子，又肯同我哋傾偈影相簽名，是好友善的超級巨星。」姜濤是Dame的粉絲，拍MV當日，他興奮嚷着要做工作人員的傳波工作，他笑說：「Dame有個咪嘴位，要拍傳波的shot，我搶住要傳波，機會千載難逢！」

Dame談到今次參與合唱，他說：「本來我計劃來港搵Kicks Crew的拍檔Ross，之後介紹我認識MIRROR，了解他們後，覺得合作是好好玩的一件事。再知道他們想製作《Day 0》，有一段需要rap，我就在港灌錄rap的部分及拍MV，整個合作好難忘。」

澳門巡演加開一場

MV由荷李活導演Ethan Lader及Kevin Boston執導，舞蹈由舞團KINJAZ的Jawn Ha負責編排，陣容強勁。Ethan Lader第一次來香港拍MV，覺得MIRROR好特別，每個人有獨特個性，拍MV時能帶出有創意想法，充滿能量。另外，MIRROR巡演5月17日及18在澳門舉行，兩場門票售罄，主辦單位昨日宣布加開5月19日一場。

娛樂組

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相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 姜濤 呂爵安（Edan） Dame D.O.L.L.A

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