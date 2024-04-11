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娛樂

【開箱】《親愛的妖怪女友》 宅男佐野勇斗魔法召喚愛情

【明報專訊】影視串流平台Prime Video近年投資開拍不少日劇，繼《沉默的艦隊》和《我推的孩子》後，上月22日亦推出《親愛的妖怪女友》，由《TOKYO MER～流動急症室～》佐野勇斗跟《真夏的灰姑娘》吉川愛合演，故事講述大學生宅男渴望拍拖，召喚來自異世界的妖怪做女友。

人類妖怪大鬥法

暱稱「小八」的大學生犬飼忠士（佐野勇斗飾）厭倦當宅男，某日發現神秘儀式，意外把妖怪「伊姬」（吉川愛飾）召喚到人間，從此生活出現翻天覆地轉變。全劇共分8集，每集長約30分鐘，故事大概分為三個段落，首階段是小八召喚伊姬後，身為狐妖的她立即要求與男主角發生性關係，藉此延續生命。二人交歡後，成為生命同共體，結下「你死我亡」的覊絆。

第二階段講述人類與妖怪的鬥爭，數百年前雙方原本和平共存，直至自私的人類利用法術搶奪妖怪的力量致富，日本五大家族更合力施法，把妖怪一族封印，伊姬必須殺掉五大家族的後人，才能解除封印。最後講述小八與伊姬相愛後，如何解決矛盾與困境。男方不欲女友成為殺人犯，希望透過和平途徑解決問題；女妖也不想失去男友，但又不能違背使命。與此同時，任職刑警的小八父親犬飼忠義（反町隆史飾）發現兒子與多宗兇案有關，就連小八朋友也捲入妖怪與五大家族的鬥爭，雙方難逃一戰。

《親愛的妖怪女友》是美日合作劇集，三木孝浩曾經執導《即使，這份愛今夜從世上消失》，擅拍青春愛情故事，新劇加插動作、奇幻及喜劇元素。據悉Prime Video一方主動提出合作計劃，導演被劇本吸引，於是一拍即合。三木孝浩坦言模仿《蜘蛛俠：不戰無歸》成功方程式，以日本傳統妖怪傳說為創作背景，適度加入電玩和流行文化，例如小八是大學電競隊成員，有不少打機場面；伊姬穿著古裝逛街，卻無違和感覺，只因途人視她為角色扮演者。新劇加入Beatbox音樂人SO-SO的歌曲，令動作戲更爽快，他更客串演出，首集扮演夜店DJ。

《親愛的妖怪女友》在影視資訊網站IMDb獲得7.2分（10為滿分），劇集最大賣點是動作場面及視覺特技，例如伊姬與侍奉五大家族的「打手」天廻多次對決，施展瞬間轉移及魔法的場面，效果不遜美劇。角色服裝造型及美術設計亦可觀，頗具潮流觸覺。

吉川愛童星出身

新劇卡士也不弱，現年26歲的佐野勇斗是男團M!LK成員，近年參演多部人氣日劇如《龍櫻2》、《真犯人旗標》等，新劇飾演善良宅男，表情戇直偶爾浮誇，充滿喜感又討好。扮演伊姬的吉川愛年僅24歲，演技卻不幼嫩，因她是童星出身，3歲已經入行，曾以吉田里琴作藝名，演過《貧窮貴公子》、《螢之光》等數十部影視作品，新劇扮演冷酷伊姬，演技成熟自然，例如身為妖怪的她來到現代，最愛吃班戟和喝汽水，表情可愛。同劇還有《GTO Revival》反町隆史、《舞伎家的料理人》北村有起哉及《交響情人夢》竹中直人等實力派演員助陣，令劇集更具看頭。值得一提的是，結局講述伊姬雖被遣返異世界，小八仍深信女友活在身邊，似為開拍第2季鋪路。

相關字詞﹕prime video 吉川愛 佐野勇斗 日劇 親愛的妖怪女友 開箱

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