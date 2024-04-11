《小丑：雙瘋》預告片CinemaCon首曝光 華堅馮力士Lady Gaga聞歌起「武」

改編自DC超級英雄漫畫的《Joker小丑》，講述華堅馮力士飾演《蝙蝠俠》經典奸角「小丑」亞瑟的成魔之路，2019年先奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎，再獲奧斯卡11項提名，最終包辦最佳男主角及配樂兩獎，叫好之餘更加叫座，全球累積票房突破10億美元（約78億港元）大關，成為美國史上最賣座的R級片（17歲以下觀衆須由成人陪同入場），因此當導演托德菲臘斯（Todd Phillips）宣布開拍續集《小丑：雙瘋》，更請來Lady Gaga扮演「小丑女」奎茵（Harley Quinn）的時候，粉絲哪有不引頸以待之理？

小丑：我不再孤單

《小丑：雙瘋》刻意選在《Joker小丑》開畫5年後的同一日、即今年10月4日上映，前日率先透過CinemaCon公開首條長約2分21秒的預告片，故事延續上集結局，講述亞瑟被捕並囚禁於阿卡漢精神病院後，跟女病人奎茵一見鍾情，後者自我介紹：「我是無名小卒，一世人從未做過你做的事。」然後以手代槍，擺出轟斃自己的模樣，以古怪又暴力的方式向亞瑟示愛，後者相當受落，高呼「我不再孤單了」。奎茵受他薰陶，從此化身小丑女，二人令葛咸城陷入更加瘋狂的境地。

導演事先張揚以歌舞片形式製作《小丑：雙瘋》，從預告片段可見，亞瑟與奎茵載歌載舞，例如二人在法院門外的樓梯，向着擠滿兩旁的支持者「踢腿」，明顯是向上集小丑在紐約長梯起舞一幕致敬。片尾奎茵以唇膏在玻璃畫上一筆，亞瑟見狀即嘴角向上，兩者湊合成為小丑的招牌笑容，令人不寒而慄。

羅拔柏迪臣「死」多十次

《Joker小丑》上集製作費僅需6250萬美元（約4.87億港元），結果票房大賣，華納電影公司加碼投資《小丑：雙瘋》至2億美元（約15.6億港元），且看回報率能否同樣倍增。除了《小丑：雙瘋》外，華納前日亦透過CinemaCon公開《嘩鬼家族2》、《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa）及《與狼共舞》金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）自導自演史詩式西部片《Horizon: An American Saga》等新作預告，頗有「曬冷」之感。

另一方面，《上流寄生族》奉俊昊執導、《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演科幻新片《Mickey 17》前日也在CinemaCon宣傳，亦是後者當爸後，首次出席公開場合。電影改編自美國作家Edward Ashton的小說《Mickey 7》，故事講述羅拔飾演複製人專門負責執行危險任務，每次犧牲後便保留記憶，然後移植到下一個複製人身上。被問到片名為何由「7」改成「17」？奉俊昊笑着解釋：「因為我要羅拔死多10次。」後者聞言亦笑說：「當我第17次倒下時，我已非常討厭死亡。」