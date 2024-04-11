【娛樂場】張藝謀新片《第二十條》 嚴肅探索法與情不失幽默

《第二十條》講述韓明（雷佳音飾）自從調職到市檢察院，就遇上連環不幸事件。兒子韓雨辰（劉耀文飾）因為看不過眼校園欺凌，打了校內老師（張譯飾）的兒子，並拒絕道歉；妻子李茂娟（馬麗飾）義憤填膺，繼而揍了老師，令事件雪上加霜。韓明與工作拍檔呂玲玲（高葉飾）分歧不斷，以致案件久拖不決；另一案件受害人郝秀萍（趙麗穎飾）被迫入絕境。情與法的較量在展開，事業與家庭的平衡在進行，韓明決定賭上一切，用自己的方式給公平和正義一個說法。

絞盡腦汁讓劇情更貼地

《第二十條》集中案件中情與法如何平衡的困境，嘗試用同理心呈現對公平正義最直接的追求，利用普通人和家庭當中的喜樂溫情，展現平凡人之間的樸素冷暖。戲中各演員飾演的角色或多或少有點親緣關係，各人之間的人情冷暖、親疏遠近暗藏玄機。

《第二十條》雖是探討嚴肅的議題，但又嘗試透過較輕鬆方向展現雷佳音和馬麗的夫婦相處。導演張藝謀承認團隊們為了這次拍攝付出了很大努力，「這部電影我們不能拍得太過莊重嚴肅，要做到在寫實情境當中，產生生活中的一些喜感，我跟主創們都付出了超越百分百的努力」。

雷佳音馬麗喜感超強

雷佳音與馬麗飾演夫妻，戲中產生了微妙的化學作用，二人喜感超強，同時彷彿看到他們角色背後的家庭影子，吵鬧中的歡笑，就是最簡單溫暖的幸福。演丈夫的雷佳音特意為角色去設計特質，「我為了韓明這個角色，設計了很多中年男人身為丈夫、父親的小細節。同時因為需要將自然的生活喜感融入嚴肅的法治題材，尺度拿揑特別重要」。

飾演妻子的馬麗也花了不少時間揣摩母親一角，「身為演員，我很願意塑造不同類型的角色，挑戰更有層次、複雜的人物，《第二十條》中的李茂娟也是其中之一。她是集齊了所有東北女性優良品質的角色：幽默、堅强、勇敢、善良」。

趙麗穎為角色學手語

另一重要女角趙麗穎飾演悲情角色，以全素顏出演家庭遭受重大變故的聽障母親郝秀萍。對於這次角色顛覆固有形象，趙麗穎說：「這個角色真的太苦了。」她為了詮釋好角色，在片場盡量少開口說話，以求沉浸在情緒中，「除了手語學習外，更重要是把握人物內心的情緒，如何在不通過台詞的情况下，將郝秀萍這角色內心的痛苦、無奈和堅韌表達出來」。

《第二十條》4月18日香港上映