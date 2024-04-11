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娛樂

炎明熹化身公主賀壽冧粉絲

【明報專訊】炎明熹（Gigi）前日19歲生日，她正為明天舉行一連3場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》密集排練，綵排時獲音樂及舞蹈團隊分別送上蛋糕慶祝，同屆《聲夢傳奇》學員林智樂成為音樂團隊之一，他送金算盤給壽星女，祝賺錢買到10層樓。Gigi不介意生日在工作中度過，最在意演出狀態，早前患病聲帶未完全回復最好狀態，幸好現在已好起來。

逾400名粉絲舉行以動物為主題的派對預祝Gigi生日，粉絲們悉心打扮，有扮貓、狗、龜、蛇、兔、雞等。大家都戴上口罩，保障Gigi健康。Gigi以公主打扮亮相，自言第一個選擇不是扮公主，但又無頭緒不知扮什麼，「前幾年拍節目有扮過公主，這個公主角色同動物好好感情，今次條公主裙設計同上次有少少不同，某程度表達到我的改變」。她特別拍了一輯以動物為主題的靚相，除抱貓合照外，又與蜥蜴和杜比亞蟑螂拍照，粉絲看到Gigi手持杜比亞蟑螂把玩，嚇得嘩聲四起。

Gigi跟粉絲玩估盲盒遊戲，台下粉絲看到箱內有蜥蜴和青蛙，因距離遠不知真假，大膽的Gigi伸手入箱時，粉絲尖叫不停，Gigi表現淡定，發現是假動物，擺出「沒好氣」搞笑表情。她被粉絲的窩心感動，為答謝他們，盡力不辜負大家對她的期望，希望大家繼續成為她最堅實的後援，「一人難順百人意，百人難順一人心，我會盡力去做，希望大家可以畀多些意見我」。

娛樂組

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