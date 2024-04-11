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娛樂

《逆天奇案2》開播收視報捷 林夏薇派方力申渡海泳答謝觀眾

【明報專訊】林夏薇、陳展鵬、方力申、馮盈盈等主演無綫劇《逆天奇案2》前晚舉行「奇」開得勝宣傳活動，眾演員各出其謀擺不同甫士搶鏡，總監製劉家豪公布首集（4月1日）7天跨平台總收視22.8點（約147萬觀眾），成黃金時段及首周直播劇集冠軍，又登上內地全網播放量Top 10劇集，播放量破1000萬人次；有影視平台選《逆天奇案2》為男士愛看劇集第一位。方力申劇中與陳展鵬爭林夏薇，陷三角關係，林夏薇享受左擁右抱，又稱若收視再升，派方力申再游多次渡海泳答謝觀眾。

記者：鍾一虹

陳展鵬、林夏薇與方力申（小方）開心《逆天2》首播有好成績，陳展鵬笑說：「復活節假期帶動《逆天2》也『復活』，有賴台前幕後配合，以及觀眾支持。」他與林夏薇同稱很滿意跟小方合作，小方表示首次參與劉家豪監製的劇集，發現劇情愈來愈精彩，唯獨自己所演的教授角色「最冇料到」，「我個角色只是單戀林夏薇，後來靠她將我這個『機械人』變得有血有肉」。林夏薇笑言非常享受劇中可以左擁右抱，樂見陳展鵬和小方爭奪她的芳心。

讚麥玲玲揸槍夠突出

對於獲男人們選為愛看電視劇第一位，林夏薇歸功各演員的貢獻，「相信觀眾都喜歡睇陳展鵬打鬥、馮盈盈玩滑浪、蔣祖曼騷長腿」。小方笑稱堪輿學家麥玲玲表現突出，「她在劇中不是手持羅庚睇風水，改為揸手槍，又試過一集換8套衫」。

陳展鵬透露林夏薇也會有飛腿動作場面，相信監製劉家豪會陸續安排很多宣傳，希望觀眾支持帶動收視攀升。問收視好會不會派福利？林夏薇笑說：「派小方再游多一次渡海泳。」嚇得小方耍太極：「大家飲多杯。」

馮盈盈高鈞賢談情甜到漏

馮盈盈劇中跟高鈞賢有段甜到漏的感情線，由於雙方首次合作，拍攝時很緊張，沒想到演出效果好，大爆女導演拍到尖叫。她透露第11集出場本來有幕咀戲，最後臨場取消，「劇本寫我們蜻蜓點水咀嘴，但覺得一出場未需要在機場大庭廣眾那麼甜，之後甜到似偶像劇」。她稱今次要挑戰演喊戲，開工前特意找泰臣學演戲，交了不少學費。

張子丰默認戀王菲

唱片公司太子爺張子丰日前現身前港姐王菲生日會，兩人並肩捧着生日蛋糕拍照，如熱戀情侶。問是否公開戀情？他甜笑默認：「我們認識兩年，她是善良女仔，好乖又很搞笑，一直關係良好，希望感情事低調，會順其自然，若結婚的話會話畀大家知。」他不肯透露是否已見家長，但承認自己年紀不輕，近年成立製作公司，培育旗下藝人，希望先拼事業和儲老婆本。有否打算幫喜歡唱歌的王菲出歌？他說：「這個要她問無綫經理人，若有機會，我不介意跟她一起工作。」

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