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娛樂

陳家樂倡辦一周戲院日 錢嘉樂盼政府多助電影業

【明報專訊】香港戲院商會理事長袁彥文、立法會議員霍啟剛、活動大使陳家樂、香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，以及各大戲院商會代表，昨日到尖沙嘴出席4月21日舉行的「全港戲院日2024」記者會，當日票價一律30元，上映超過70部中外電影。霍啟剛表示已向政府反映，希望多留意電影產業鏈，除舉辦該活動支持戲院業，還要再為業界想多些救市辦法。

陳家樂覺得舉辦一天全港戲院日太少，即場向霍啟剛反映，希望來年可以持續做一周，帶動更多人重回戲院欣賞電影。他和錢嘉樂都愛到戲院睇戲，與觀眾同哭同笑，這種感覺跟在家睇戲完全不一樣，且在家睇戲會分心。

陳獲傳授育兒心得

錢嘉樂稱自為人父後，陪女兒睇動畫電影居多，間中會與太太湯盈盈拍拖睇戲。陳家樂讚錢嘉樂是好爸爸，為女兒以身作則扮早瞓覺，「嘉樂哥和幾個圈中爸爸級朋友都有傳授我育兒心得，話要努力工作掙錢之餘，不要錯過小朋友成長時光」。

有傳劉偉強欲找謝霆鋒拍攝一部大製作，但因經濟不景叫停，網劇《反黑2》則因資金問題暫停拍攝。錢嘉樂表示自從1980年入行開始，已經歷過幾次類似情况，希望可以吸引多些投資者，以及不要集中單一市場。他笑言《無間道》導演劉偉強開戲都有困難，新導演拍完一部想再開戲更困難，希望政府給予業界多點幫助，「電影人好勁，馬死落地行」。陳家樂亦表示大家要對電影業界有信心，別因一兩件事這麼灰心。

記者：柯美

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